In arrivo a Cesano Maderno tre attraversamenti semaforizzati a misura delle esigenze di sicurezza delle persone non vedenti.

In arrivo tre attraversamenti semaforizzati per persone non vedenti

L’Amministrazione cesanese lo scorso anno aveva partecipato a un bando indetto dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile con un progetto che è stato ammesso al finanziamento e ha ottenuto 30mila euro. È stato quindi conferito l’incarico per la progettazione esecutiva. Il progetto, del valore di circa 100mila euro, è stato approvato con una delibera di Giunta dei giorni scorsi. "Un passaggio che consentirà di dare il via ai lavori" annuncia l'assessore ai Lavori pubblici, Manuel Tarraso.

Dispositivi acustici e sistemi tattilo plantari

Il progetto prevede di intervenire su tre intersezioni stradali, per un totale di tre impianti semaforici, che saranno integrati con dispositivi acustici e di prenotazione interconnessi e con sistemi tattiloplantari. Questi gli incroci: via Nazionale dei Giovi - Via Calabria, via Molino Arese - sagrato della chiesa di San Pio X, corso Libertà - via Volta.

"L'accessibilità degli spazi urbani è una priorità"

“Per l’Amministrazione comunale - spiega il sindaco Gianpiero Bocca - il tema dell’accessibilità degli spazi urbani è una priorità. Rispondiamo a questo obiettivo con impegni concreti, come quello di rendere i semafori cittadini a misura delle persone non vedenti e ipovedenti”.

“Gli attraversamenti individuati riguardano intersezioni ad alto flusso pedonale, che presentano rischi per le persone affette da disabilità visiva, su percorsi di collegamento con uffici pubblici, scuole, fermate di autobus, negozi – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Manuel Tarraso - Gli interventi previsti, i dispositivi acustici e sistemi tattili, sono sinonimo di sicurezza ed autonomia per le persone non vedenti”.

La nostra Città - aggiunge l’assessore Tarraso - presenta alcune criticità legate al tema dell’accessibilità, nel corso degli ultimi anni si è intervenuto puntualmente su diverse situazioni al fine di eliminare le barriere architettoniche anche a fronte delle segnalazioni ricevute da cittadini e associazioni. Questo intervento si colloca proprio in questo contesto". Per il prossimo anno l'obiettivo è di "concludere anche il percorso relativo al Peba e proseguiremo nella definizione delle opere pubbliche con un approccio design for all, progetti che possono essere fruiti dal maggior numero di persone”.