Si terrà domenica 7 aprile alle 10 a Seveso, l’inaugurazione della nuova area dedicata agli amici a quattro zampe.

In arrivo una nuova area cani in via Corleoni a Baruccana

L'area cani sorge in via Corleoni a Baruccana, nei pressi dell’area verde a fianco del PalaPrealpi, nelle vicinanze dell’oratorio San Clemente. Un progetto, a cura dell’Ufficio Ecologia del Comune di Seveso, di 56mila euro.

Le caratteristiche dell’area

L'area cani è ampia 680 metri quadrati e divisa in due parti, la prima per i cani medio/piccoli e la seconda per quelli di taglia più grande. È delimitata da una recinzione fissata alle fondamenta con quattro cancelli, due carrai e due pedonali in modo da consentire l’accesso separato. Inoltre è stato realizzato anche l’allaccio al pozzetto per le nuove fontanelle in acciaio verniciato, dotate di vaschette per l’abbeveraggio dei cani. Infine, al suo interno sono stati posizionati cestini, dotati di posacenere, e panchine per il riposo dei padroni degli animali.