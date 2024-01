In azienda non c'è posto per lei: disabile 50enne a un passo dal licenziamento

Disabile al 67%, è a un passo da licenziamento, dopo un quarto di secolo, perché l'azienda non intende ricollocarla.

E' la storia di un'operaia 50enne in forze da 24 anni alla Stmicrolectronics di Agrate. Un caso portato alla ribalta dalle sigle sindacali Uilm e Usb, che hanno indetto una giornata di sciopero per oggi, venerdì 26 gennaio, con relativo presidio davanti ai tornelli di ingresso della multinazionale di via Olivetti.

Caso che presto, attraverso il Movimento 5 Stelle (presente al presidio con il consigliere regionale Marco Fumagalli), approderà con un'interrogazione anche all'attenzione del Governo. Non è tutto, perché la lavoratrice ha incassato anche la solidarietà dello stesso consigliere regionale pentastellato e della segreteria provinciale del Partito democratico.

"Dopo aver perso un ricorso in Ats sulla ricollocazione lavorativa giudicata inadeguata di una collega con gravi problemi di salute - fanno sapere le due sigle sindacali attraverso un volantino diffuso durante il presidio - la direzione dell'azienda procede al suo licenziamento inventandosi che in una realtà di 5mila persone non riesca a trovare un ricollocamento per una persona per di più diplomata... I lavoratori più fragili vengono licenziati o abbandonati a loro stessi".

A raccontare quanto accaduto è la diretta protagonista della vicenda

"Lavoro in azienda da 24 anni - ha raccontato Domenica Parisi , 50 anni, di Roncello , operaia appartenente alle categorie protette con una disabilità certificata del 67% - Dopo essere stata in un reparto produttivo, al peggiorare delle mie condizioni di salute avevo chiesto, con relativa certificazione sanitaria, il trasferimento in un ufficio. Mi hanno assegnato all'ufficio posta, con altri due colleghi. Dopo due anni e mezzo ho chiesto che mi venisse riconosciuto un contratto da impiegata, come i miei due colleghi. Qualche soldo in più mi sarebbe anche servito per acquistare alcuni medicinali. Ho ricevuto in rifiuto e mi è stato detto che sarei dovuta ritornare in produzione, nel reparto da cui era stata esonerata. Una volta in reparto ho accusato un malore e sono stata ricoverata".

La lavoratrice riferisce di aver vinto un successivo ricorso con relativa certificazione da parte di Ats che attesta l'impossibilità a tornare nel reparto di produzione.

"L'azienda si è presa del tempo, ma poi ha recapitato alla lavoratrice una lettera che propone un accordo economico, che porterebbe poi al licenziamento effettivo - ha spiegato Michele Solimando, sindacalista di Usb - Una lettera che abbiamo impugnato. Abbiamo in previsione un incontro all'Ispettorato del lavoro in occasione del quale chiederemo nuovamente la ricollocazione della lavoratrice in ufficio, con compenso da impiegata. Se anche questo tentativo dovesse fallire, adiremo le vie legali. E' assurdo infatti che una multinazionale come St, che solo in questo sito ha più di 5mila dipendenti, non riesca a ricollocare una persona in azienda da 24 anni, appartenente alle categorie protette".

"Ammalarsi non è una colpa - ha concluso Domenica Parisi - Mi senso discriminata sia come donna che come persona malata".