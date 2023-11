Si terranno domani, mercoledì 15 novembre, in Basilica a Desio i funerali di Luigi Gavazzi. Dirigente molto capace e stimato, aveva 84 anni. Il suo nome è legato al Banco Desio, di cui Luigi è stato amministratore, dando un importante contributo per tanti anni.

Luigi Gavazzi e il suo legame con Desio

Pur vivendo a Milano, Luigi Gavazzi ha sempre avuto un legame speciale con Desio. Era nato a Milano nel 1939, fratello maggiore di Agostino, Teresa e Camilla. I genitori, mamma Maria Luisa Lado e papà Pietro, durante la guerra erano sfollati a Desio, in una casa di famiglia. Qui Luigi a cinque anni ha frequentato la prima elementare con l’insegnante Clotilde Viganò e, successivamente, la scuola elementare al plesso di via Diaz. Dopo le medie, nel ‘52 la famiglia tornò a vivere a Milano, dove Luigi si iscrisse al liceo classico e poi si laureò alla Facoltà di Economia e commercio all’Università Cattolica del Sacro Cuore, specializzandosi in ricerche di mercato. Professionalmente, come ha ricordato il fratello Agostino, inizialmente lavorò per la Mondadori e la Rizzoli, quindi fondò la Kaleidos, società in cui Luigi Gavazzi espresse la sua abilità nel settore delle ricerche di mercato, arrivando anche a pubblicare un libro sul tema.

Per tanti anni nel Consiglio di Amministrazione del Banco Desio

Nel 1981 Luigi Gavazzi entrò nel Consiglio di Amministrazione del Banco Desio dove rimase fino al 2011, mentre nel 1983, invece, dopo la morte del papà, collaborò con la storica tessitura di famiglia a fianco del fratello Agostino, una realtà molto importante per la città. Dal 1988 il nome di Luigi è legato a Brianza Unione, di cui è stato anche presidente e in cui ha operato fino al 2015. Attualmente partecipava alle attività della holding del Banco Desio di cui il fratello Agostino è presidente, facendo leva sulla sua notevole esperienza professionale.

L'amore per la montagna e l'impegno nel sociale

Amava l’alpinismo, lo sci e la bicicletta: erano questi i suoi hobby e come tutti i membri della famiglia Gavazzi era socio del Cai di Desio, di cui il papà era stato presidente. Nella sua vita ha avuto una parte importante anche l’impegno sociale; ha fatto parte della Fuci (Federazione Universitari Cattolici Italiani), e dell’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti). Era inoltre molto sensibile ai temi della fede e attento al percorso missionario.

Sarà sepolto accanto alla moglie e ai genitori

Nel 1971 Luigi Gavazzi si sposò con Maria Livia Vitassi nella piccola chiesa di San Pietro al Monte sopra Civate, e con lei, venuta a mancare nel 2010, ha condiviso quasi quarant’anni di matrimonio. Luigi sarà sepolto proprio accanto alla moglie, come desiderava lui, e di fianco ai genitori nella cappella di famiglia al cimitero monumentale della città. Moltissimi i messaggi di cordoglio, stima e affetto giunti alla famiglia. I funerali di Luigi Gavazzi si terranno domani, mercoledì 15 novembre, alle 10.30 in Basilica (piazza Conciliazione) a Desio.