In Biblioteca a Vimercate i libri li ritiri quando vuoi

Un nuovo servizio innovativo in biblioteca a Vimercate. Dopo l’avvio dell’app “ceposto” per prenotare le postazioni studio, la struttura si arricchisce del “BIBLIOsmart” un locker che permette di ritirare in autonomia, anche quando la biblioteca è chiusa, i libri prenotati tramite il catalogo online.

A Vimercate, in Biblioteca, i libri li ritiri quando vuoi

Al BIBLIOsmart è possibile ritirare qualsiasi tipo di materiale: libri, cd, DVD, audiolibri, giochi e riviste. È accessibile h24, 7 giorni su 7, utilizzando la tessera sanitaria oppure la tessera di iscrizione al sistema bibliotecario CUBI.

BIBLIOsmart aiuta la biblioteca nell’importante lavoro di diffusione dei servizi bibliotecari tra i cittadini e le cittadine, mettendo a loro disposizione, senza limiti di orario, la possibilità di raggiungere la biblioteca in ogni momento della giornata, senza doverne verificare gli orari di apertura.

La tecnologia a servizio della cultura che permette di migliorare i servizi per i cittadini, dando nuove possibilità alla conoscenza e rendendo più facile l’avvicinamento di sempre più persone alla lettura.

“La nostra Biblioteca accresce l’accesso ai suoi servizi in un continuo dialogo con le possibilità della

tecnologia: un modo per aumentare ulteriormente il tempo di accesso ai servizi che offre” afferma Elena Lah assessora alla Promozione della Città.

Come funziona BIBLIO smart?

L'utente con tessera del sistema bibliotecario CUBI prenota online il materiale desiderato, accedendo al

sito cubinrete.it e indicando come luogo di ritiro “Smart locker Vimercate”;

Dopo aver ricevuto dalla biblioteca l’avviso, via mail o sms, della disponibilità del materiale, l'utente ha 72 ore di tempo per ritirarlo nel locker posto all’esterno della biblioteca, lungo la recinzione, senza limiti di orario.

Basterà avvicinare al lettore la tessera sanitaria o la tessera del sistema bibliotecario CUBI e si aprirà lo sportello della casella in cui è inserito ciò che si intende ritirare.

La restituzione, oltre che tramite il locker, può continuare ad essere effettuata utilizzando il box adiacente.