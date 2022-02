Bilancio 2021

La struttura nel 2021 ha risentito del periodo più duro della pandemia e delle conseguenti limitazioni.

Tempo di bilanci per la Biblioteca di Seregno che fa il punto su prestiti e utenti del 2021, anno caratterizzato dalla pandemia e da ovvie ripercussioni sull'affluenza nella struttura culturale seregnese.

In Biblioteca aumentano i prestiti. In progressiva ripresa anche gli utenti

Buone notizie per quanto riguarda i prestiti. La Biblioteca Ettore Pozzoli registra infatti nel 2021 un significativo ritorno all’utilizzo del servizio prestito, pur registrando una flessione degli utenti in alcune fasce d’età, evidente riflesso negativo di una “onda lunga” del periodo più duro della pandemia e delle conseguenti limitazioni.

Dal 18 gennaio al 4 maggio la biblioteca ha dovuto riorganizzare l’apertura sulla base del decreto ministeriale del 16 gennaio chiudendo il giorno di sabato, chiusura solo in parte compensata con l’apertura del lunedì. Con il ritorno ai consueti orari

sono ripresi gli incontri dei gruppi di lettura, l’iniziativa Pagine/parole e gli appuntamenti del periodo natalizio dedicati a bambini e famiglie.

Dal 31 maggio sono riprese inoltre le aperture straordinarie della sala studio (lunedì pomeriggio e serali del martedì e giovedì). Il servizio emeroteca è stato riorganizzato grazie alla catalogazione dei periodici che ha reso possibile prenotazione on-line dei periodici e settimanali.

Il servizio di prestito

Gli utenti che hanno utilizzato il servizio prestito sono stati in totale 14.798 (nel 2020: 15.375), di cui residenti a Seregno 3.046 (nel 2020: 3.567).

Dall’analisi dell’utenza attiva residente a Seregno si evidenzia la differente distribuzione fra le varie fasce d’età (fascia 0-14: 534, fascia 15-19: 265, fascia 20- 25: 309, fascia 26-35 :295, fascia 36-50: 765, fascia 51-65: 554, fascia +65: 324). Il confronto con l’anno 2020 mostra una significativa diminuzione nelle fasce 0-14 e over 50 (-350).

I prestiti

Il servizio prestito vede al contrario una crescita significativa rispetto all’anno precedente: nel 2021 sono stati 91.227 contro i 62.404 del 2020.

2021 (2020): 91.227 (62.404)

Le collezioni

Al 31.12.2020 il patrimonio documentario della biblioteca è di 87.815 volumi di cui 81.578 libri cartacei e 6.237 supporti multimediali. Le nuove accessioni catalogate nell’anno sono 3.514 (3.809) mentre la revisione del patrimonio ha riguardato 2.563 volumi (1.754)

Classifica 2021 dei titoli più prestati nella biblioteca di Seregno

Per quanto riguarda la top ten della narrativa per adulti nelle prime posizioni troviamo Segreti e ipocrisie, Sveva Casati Modignani - La misura del tempo, Gianrico Carofiglio - I leoni di Sicilia, Stefania Auci - La ragazza del sole - Le sette sorelle - Lucinda - L'amica geniale, Elena Ferrante - La casa delle voci, romanzo di Donato Carrisi - Il colibrì, Sandro - Una gran voglia di vivere, Fabio Vita di Pi - Life of Pi Yann Martel - Lungo petalo di mare, Isabel Allende. Passando all anarrativa per ragazzi nelle prime posizioni troviamo:

La montagna di libri più alta del mondo / Rocio Bonilla Una zuppa di sasso / Anais Vaugelade Piccolo blu e piccolo giallo / Leo Lionni Lupo sabbioso. L'incontro / Asa Lind Un libro / Herve Tulle Leonardo Loom e il mistero del teschio / Alessandro e Luca Storia di un cane che insegno a un bambino la fedeltà / Luis Sepulveda Il venditore di felicità / Davide Calì e Marco Somà Io sono zero / Luigi Ballerini Nebbia / Marta Palazzesi

Iniziative e comunicazione online

La maggior parte delle iniziative si sono svolte da maggio a dicembre, in presenza, con le proposte de L’Ora del Racconto, Il Festival delle storie, gli incontri del Gruppo di Lettura, Pagine/Parole e la giornata di “Biblioteca in Festa”.

Con diretta Facebook, il 19 marzo si è svolto il primo incontro di Pagine/Parole con la presentazione del libro “Statale 106 : viaggio sulle strade segrete della 'ndrangheta” con l’autore Antonio Talia e Silvana Carcano; da remoto si è realizzata

la lettura animata “Quante case” di Pandemonium Teatro che ha coinvolto 39 classi delle scuole elementari.

Tutte le altre iniziative si sino svolte in presenza.

Bando Cariplo “Per il libro e la lettura”

Nel 2021 è stato confermato il finanziamento per la somma di euro 40.000 per il progetto presentato per il Bando Cariplo “Per il libro e la lettura”. Il progetto ha preso avvio dal mese di gennaio 2022 e si concluderà nel 2023.

Il FEI

Nel mese di luglio 2021 il Mic-Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore ha rinnovato il "fondo emergenze imprese e istituzioni culturali" concernente il "Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria". Al Comune di Seregno, che come nel 2020 presenta domanda di finanziamento, è stata riconosciuta un’erogazione di euro 9.204,87 € che ha permesso un ulteriore incremento del patrimonio librari facendo ricorso esclusivamente alle librerie del territorio.