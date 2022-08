In biblioteca due appuntamenti per i più piccoli. Aperte le iscrizioni a "TanteStorie", laboratorio e spettacolo teatrale nel parco di Villa Mella

Con settembre ripartono gli appuntamenti culturali della biblioteca civica di Villa Mella a Limbiate. Con due iniziative dedicate ai più piccoli. Nell'ambito della rassegna "TanteStorie", il primo evento in calendario è sabato 3 settembre alle 15,30: immersi nel verde del parco di Villa Mella (via Dante, 38), gli attori di Teatro del Vento portano in scena "Storiella e Storiellina", spettacolo teatrale per bambini dai 4 ai 10 anni (in caso di maltempo lo spettacolo si terrà in biblioteca).

Laboratorio il 10 settembre