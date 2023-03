Quattro incontri per bambini e famiglie dai 3 ai 10 anni il sabato pomeriggio alle 16.

In Biblioteca la rassegna primaverile dedicata i bambini

A proporli è la Biblioteca di Desio con l'iniziativa “Che bella storia! incontriamoci in biblioteca”, rassegna primaverile in programma dal 25 marzo al 13 maggio presso la struttura in via Cavalieri di Vittorio Veneto 2. Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria al numero 0362392317 (dal martedì precedente l'iniziativa).

“Abbiamo inserito in calendario alcune iniziative pensate per questa fascia d'età, proponendo spettacoli e letture, laboratori e momenti di confronto, attraverso le nostre proposte vogliamo dare una risposta di alto livello qualitativo che unisce il divertimento alla cultura", dichiara l’Assessore alla Cultura Samatha Baldo.

Le iniziative in programma

Il via alle iniziative il prossimo con "COL NASO ALL’INSU’ ", un racconto animato per bambini dai 4 ai 7 anni a cura di Erewhon Teatro

Si prosegue il 15 aprile con PANDUSCINO E I SUOI AMICI DA SALVARE

In questo caso si tratta di uno spettacolo di animazione di e con l’illustratrice Silvia Bonanni e Elisabetta Pistochini

per bambini dai 3 ai 5 anni accompagnati. Piccoli e genitori, guidati da un insolito personaggio, mimo e pagliaccio allo stesso tempo, andranno alla scoperta di cuccioli in via di estinzione; gli animali protagonisti della storia (che si ispira al libro “Calzarughe, Bodyfanti e altri animali”) sono stati creati recuperando calze, guanti, maglioni, bottoni...

E ancora il 6 maggio "BUONO COME IL PANE". Un racconto animato per bambini dai 4 ai 7 anni a cura di Erewhon Teatro

Infine il 13 maggio "CREATURE": laboratorio ispirato all’opera di Shaun Tan per bambini dai 7 ai 10 anni a cura del Teatro del Corvo. In questo laboratorio i bambini saranno invitati ad inventare storie partendo da alcune delle immagini più significative dell’artista e successivamente a mettere in gioco la loro creatività con materiale di riciclo per dare vita a “piccole creature fantastiche”.