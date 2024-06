In bici dal Papa per festeggiare i 60 anni: l'impresa del Gs medese

Quattro regioni, 706 chilometri e sette giorni di viaggio in sella alla bici per portare la divisa del Gs medese in piazza San Pietro, davanti a Papa Francesco. Questi i numeri della pedalata portata a termine dal più longevo gruppo ciclistico di Meda, che l’anno scorso ha tagliato il traguardo dei 60 anni di attività.

In bici da Meda a Roma

Dopo le recenti celebrazioni per l’importante anniversario, tre soci hanno pensato a una nuova iniziativa a coronamento della festa: partire da Meda e portare i colori verde-arancio del sodalizio a Roma, in piazza San Pietro, davanti al Santo Padre. Con l’approvazione del presidente Eugenio Gualandris e del consiglio direttivo, la macchina organizzativa si è messa in moto.

Un approfondito studio del percorso, delle città da attraversare e visitare e delle località per il pernottamento hanno rappresentato il primo passo di questo progetto. Al termine di un laborioso e accurato lavoro è scaturito un pellegrinaggio ricco di geografia, arte, storia, cultura e avventura, incorniciato da pianura lombarda, Appennini emiliani, colline toscane e laghi laziali. Degni di nota le strutture di bike hotel, religiose e gli agriturismi che hanno accolto i pedalatori.

Nove ciclisti del Gs medese hanno percorso 700 chilometri

Settecento chilometri di strade provinciali, intercomunali, cittadine e piste ciclabili dalla Brianza all’Agro Romano, da percorrere in sei giorni, a cui è seguito, come da tradizione, il giorno del riposo, impiegato per visitare la Città eterna. Sei tappe ben distribuite sia dal punto di vista del carico sportivo che dal punto di vista turistico, con soste in città e borghi medievali ricchi di storia e arte, dal ponte sul Po al litorale della Versilia, proseguendo per Pisa, San Miniato, San Geminiamo, Monteriggioni, Siena, Buonconvento, Radicofani, Bolsena con il suo lago e Montefiascone.

Sono nove i ciclisti del Gs Medese che con entusiasmo hanno risposto all’appello (Enrico Busnelli, Enrico Erba, Lino Done’, Gianangelo Galbiati, Rino Mariano, Davide Minotti, Fulvio Pirovano, Maurizio Tagliabue e Giorgio Villa), ai quali si sono aggiunti altri tre iscritti per supportare gli aspetti logistici con l’ausilio di due camper (i driver Antonio Emma e Roberto Minotti e l’accompagnatore Ermanno Ferrario).

Foto 1 di 8 Foto 2 di 8 Foto 3 di 8 Foto 4 di 8 Foto 5 di 8 Foto 6 di 8 Foto 7 di 8 Foto 8 di 8

Lunedì la partenza, sabato l'arrivo a Roma

Alle 6.30 di lunedì 10 giugno il presidente Gualandris ha dato il via alla manifestazione e la carovana ha lasciato il piazzale della chiesa di Santa Maria Nascente per dirigersi verso Collecchio (PR). I successivi traguardi sono stati Marina di Massa, San Miniato (PI), Buonconvento (SI), Montefiascone (VT) e Roma, dove la comitiva è giunta nel primo pomeriggio di sabato 15. Ma le fatiche non erano ancora terminate: tutti i dodici iscritti si sono divertiti come giovani esordienti lungo la pista ciclabile del Tevere fino a Castel Sant’Angelo, per poi giungere finalmente alla meta, piazza San Pietro, per le fotografie di rito. La mattina successiva, domenica 16, il gruppo ha assistito all’Angelus di Papa Francesco, dopodiché tutti i protagonisti di questa splendida avventura sono ritornati in Brianza, stavolta in treno.