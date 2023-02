In bici fino alla cima del Kilimangiaro

L’obbiettivo è "arrampicarsi" in cima al Kilimangiaro in sella a una mountain bike. Il caratese, Giacomo Galliani, personal trainer, si sta preparando alla prossima spedizione estrema: raggiungere sulle due ruote, per ora in solitaria, il tetto dell’Africa.

In cima al Kilimangiaro

Un’impresa che sarà compiuta tra i mesi di settembre e ottobre: quasi 300 chilometri di salita partendo dalla savana per arrivare al campo base in cima al vulcano a 5.895 metri di altitudine, nel nord della Tanzania. Non tutto il tragitto sarà percorribile in mountain bike: gli ultimi mille metri saranno da percorrere a piedi con la bicicletta in spalla. "Sono nella fase organizzativa - spiega Giacomo Galliani, già ironman - Mi piacerebbe coinvolgere in questa esperienza anche delle associazioni benefiche come “Sport senza frontiere”. Sicuramente sarà una bellissima esperienza anche per il fatto che, durante il tragitto, vedrò numerosi cambiamenti di vegetazione, animali e clima partendo dalla savana. Per salire in vetta al Kilimangiaro, caratterizzato da una ricca e variegata flora e fauna, bisogna essere abituati all’alta quota e appassionati e curiosi di un luogo unico al mondo".

La spedizione

Una spedizione che Galliani conta di portare a termine in una decina di giorni. In passato le mete dei suoi viaggi avventura sono state India, Israele, Marocco e il Nepal. Nell’aprile del 2019 il triatleta era riuscito nell’impresa di scalare il monte Everest sino al campo base che si trova a 5.364 metri del versante nepalese. "Una cosa che nessuno hai mai fatto perché effettivamente non si può fare - ci aveva raccontato Galliani al rientro dalla spedizione - Lungo il percorso ci sono grossi gradoni e rocce... Abbiamo pedalato per circa un venti per cento del percorso, tutto il resto lo abbiamo fatto camminando con la bici in spalla".

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 7 febbraio 2023.