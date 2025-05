In bicicletta da Desio "con i ragazzi dell'Elba nel cuore": missione compiuta. Nel luogo della tragedia posata la targa in memoria dei cinque ex compagni di scuola morti in un incendio 40 anni fa

L'arrivo all'Elba dei ciclisti

Spinti dall'amicizia e dalla forza dei ricordi hanno pedalato per più di 450 chilometri fino all'Isola d'Elba con l'obiettivo di ritrovarsi nel luogo dove morirono i loro cinque compagni di scuola, quarant'anni fa, e posare una targa in loro memoria. Ad accompagnarli lungo tutto il viaggio e durante il momento di ricordo, la maglietta la con la scritta "Con i ragazzi dell'Elba nel cuore".

La partenza dal Majorana

Antonio Romeo. Dopo una settimana Giorgio Laveni, Giorgio Mastrorocco, Marco Fossati, Marco Redaelli e Roberto Colombo sono arrivati a destinazione. Gli altri compagni, Adriano Barzaghi, Giulio Rabbiosi Emanuele Cesana, Andrea Nava e Umberto Zaniboni li hanno raggiunti venerdì in moto e in macchina. Con la cerimonia davanti al cippo commemorativo a Campo nell'Elba, si è compiuta la missione dei cinque ex studenti del Majorana di Desio che sabato 17 maggio erano partiti in bicicletta dal piazzale del liceo scientifico dove si erano diplomati nel 1985. Ad augurare loro buon viaggio era arrivato anche il sindaco di Limbiate. Dopo una settimanasono arrivati a destinazione. Gli altri compagni,li hanno raggiunti venerdì in moto e in macchina.

La tragedia del 6 agosto 1985

Sabato scorso gli ex compagni di 5D si sono ritrovati davanti al cippo eretto lungo la strada per Sant'Ilario in memoria di Nadia Zimbaldi di Carate Brianza, Emanuele Casati, Marco Carminati, Sandro Stocco e Davide Pertile di Limbiate, tutti ragazzi di 19 e 20 anni che morirono nel tragico incendio del 6 agosto 1985, mentre si trovavano in vacanza nell'isola toscana. Il terribile evento colpì profondamente la comunità elbana e ogni anno il Comune di Campo nell'Elba commemora con una cerimonia quella ricorrenza.

L'incontro con le autorità

Una volta arrivati all'Isola d'Elba il gruppo di amici partito da Desio è stato accolto dal sindaco Davide Montauti, assessori e consiglieri comunali, una rappresentanza delle Forze dell'ordine, i soccorritori che quarant'anni fa cercarono di salvare quei giovani. Particolarmente commovente l'incontro con una delegazione di abitanti di Sant'Ilario che ha donato loro una piccola pergamena con la poesia "Cinque" di Adriano Pierulivo, poeta elbano, dedicata alle vittime dell'incendio.

La posa della targa