Dopo il successo della prima edizione che si è tenuta a Lissone negli scorsi mesi, prende il via a maggio anche a Carate il ciclo di incontri gratuiti "Le sfide del caregiver", un’iniziativa pensata per supportare chi si prende cura di persone non autosufficienti o con limitazioni all’autonomia, organizzata da ASST Brianza e Casa di Comunità di Besana in collaborazione con il Comune di Carate Brianza, l'Ambito Territoriale di Carate Brianza – Sportello R.I.N.A. e ATS Brianza.

In Brianza al via il secondo ciclo di incontri gratuiti per i caregiver

In calendario quattro appuntamenti tematici condotti da operatori e professionisti delle reti sanitarie, socioassistenziali e territoriali per approfondire temi fondamentali legati all’esperienza del caregiving, quali il benessere psicofisico del caregiver (8 maggio), l’alleanza medico- famiglia nel lavoro di cura (15 maggio), le buone pratiche per l’assistenza a domicilio (22 maggio) e il valore dell’aiuto di prossimità (29 maggio).

L’obiettivo è fornire conoscenze e strumenti operativi che possano aiutare i caregiver nel loro prezioso ruolo e sostenerli nell'affrontare con maggiore consapevolezza la quotidianità, anche nelle situazioni critiche.

Un’occasione importante per formarsi, condividere e confrontarsi. Gli incontri si svolgeranno presso la Sala 9 Novembre del Comune di Carate, ad eccezione della data in programma il 22 maggio che si terrà nell'Aula Formazione dell'Ospedale di Carate.

Come iscriversi

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria e posti limitati. Per iscriversi è possibile inviare una e-mail a sportello.rina@ambitocaratebrianza.it oppure contattare il numero 3274195944.

"Sostenere i caregiver significa riconoscere e valorizzare il ruolo fondamentale di chi ogni giorno, spesso in silenzio, si prende cura di persone fragili e non autosufficienti", dichiara il direttore generale di ASST Brianza, Carlo Alberto Tersalvi. "È compito della nostra azienda fornire non solo assistenza sanitaria, ma anche strumenti validi e concreti che possano contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone e delle loro famiglie."

Tutti i dettagli e il programma completo sono disponibili nella locandina qui sotto e su sito e pagine social di ASST Brianza.