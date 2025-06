Dopo Monza e Lecco, da questo mese anche presso la sede CISL di Seregno, tutti i giovedì mattina, sarà possibile avvalersi del Punto Salute. Lo sportello, realizzato in collaborazione con la FNP Pensionati CISL, offre sostegno nell’ottenimento di visite ed esami nei tempi previsti dalle impegnative redatte dal medico, segnalando alle Direzioni Sanitarie i casi delle persone che non riescono a trovare disponibilità rispetto alle prestazioni sanitarie che devono eseguire, sia per attese troppo lunghe sia per alcune prestazioni praticamente inaccessibili perché con agende perennemente “bloccate”.

In Brianza apre un nuovo Punto Salute

“Leggi a tutela del paziente, a tutela della cura in tempi idonei, a tutela della presa in carico dei fragili e dei cronici, ci sono” spiega la responsabile dei Punto Salute CISL, Michela Guzzi. “Si tratta di informare la cittadinanza rispetto ai propri diritti e segnalare le prassi non corrette e le inefficienze del sistema”.

Una volta valutato il caso, Punto Salute si occupa di predisporre un reclamo formale in via amministrativa, come previsto dalla normativa vigente (art.14, co.5, del D.Lgs.502/1992), rivolgendosi direttamente alla direzione sanitaria competente. Questo reclamo può servire a ottenere la prestazione sanitaria prescritta nei

tempi stabiliti dal medico, garantire che la prestazione sia erogata in una struttura accessibile e vicina e permettere, se necessario, di ricevere la prestazione in libera professione intramuraria, senza costi aggiuntivi, nel caso in cui il sistema pubblico non riesca a rispettare le scadenze. Il Punto Salute può offrire assistenza

anche nei casi in cui si ritenga impropria o troppo anticipata una dimissione ospedaliera. Su richiesta del paziente o di un familiare, viene predisposto un reclamo formale per chiedere la continuità delle cure in ospedale oppure il trasferimento in una struttura sanitaria più idonea, come un centro di riabilitazione, una

struttura per lungodegenza, cure intermedie o un ospedale di comunità.

Uno sportello sindacale