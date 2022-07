La Lombardia cala la doppietta al SuperEnalotto: nel concorso del 14 luglio, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 16.763,17 euro.

In Brianza centrato un "5" da 16mila euro

Una delle due vincite è avvenuta proprio in Brianza, a Carate per la precisione. Il fortunato giocatore ha centrato un "5" nell'esercizio di via Donizetti 31. La seconda vincita invece è stata convalidata presso il tabacchi di piazza del Filatoio 6/C a Orsenigo, in provincia di Como.

Il Jackpot, nel frattempo, sale ancora toccando quota 239,1 milioni di euro – record nella storia del gioco - che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.