Lombardia in festa grazie al SuperEnalotto. Nel concorso di martedì 19 novembre, come riporta Agipronews, nella regione centrati due “5” da 43.342,73 euro l’uno.

In Brianza centrato un "5" da oltre 43mila euro

Il primo proprio in Brianza, a Desio, presso la Tabaccheria situata in Viale Giuseppe Garibaldi, dove un fortunato giocatore nella giornata di ieri ha centrato la vincita. Il secondo a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, presso il Bar Stazione di Servizio in Strada Provinciale 527 km 41.850 SNC,

L’ultimo "6" da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 21 novembre, è di 34,1 milioni di euro.

Vincite anche al 10eLotto

Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, da segnalare anche una vincita a a Seregno, dove è stato centrato un 9 da 20mila euro.