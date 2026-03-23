In Brianza l’Hub nazionale per l’alta diagnostica

Un’infrastruttura strategica per la sanità privata italiana, concepita per ridefinire gli standard dell’alta diagnostica: Bianalisi ha ufficialmente inaugurato a Verano Brianza il suo nuovo Laboratorio Centrale, destinato a diventare la struttura “ammiraglia” del Gruppo, l’hub nazionale per le discipline a elevata specializzazione. Con un investimento di oltre 20 milioni di euro, una superficie di oltre 5.000 metri quadrati e il sistema di automazione più lungo d’Italia realizzato da Abbott (>70 metri lineari), il nuovo polo per le analisi cliniche è tra i più ampi e tecnologicamente avanzati in Europa.

Una struttura innovativa

Nell’innovativo hub di Verano confluiranno gli esami di alta specialistica provenienti da tutta Italia – dalla genetica all’anatomia patologica, dalla microbiologia all’autoimmunità e alla tossicologia – con un incrementoatteso della capacità analitica del Gruppo pari al 50%. Grazie alla piattaforma a diversa matrice, il nuovo laboratorio consente di processare oltre 15.000 campioni biologici al giorno e fino a 3.000 campioni di sangue all’ora, migliorando in modo significativo tempi di refertazione, sicurezza e qualità del servizioper pazienti, enti e aziende. Il tutto con una particolare attenzione all’ambiente: si tratta infatti della prima e unica struttura nel nostro Paese ad aver ottenuto la certificazione “Green & Sustainable Laboratory” rilasciata dalla European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM), l’organizzazione europea che riunisce le Società nazionali di medicina di laboratorio e chimica clinica di oltre 40 Paesi.

I commenti

Presente, al taglio del nastro, il Vice Presidente e Assessore al Bilancio di Regione Lombardia, Marco Alparone:

“La realizzazione del nuovo hub nazionale per l’alta diagnostica di laboratorio rappresenta un investimento strategico per il territorio e per il sistema Paese, promuovendo sviluppo, innovazione e valorizzazione delle competenze. L’infrastruttura integrerà tecnologie avanzate e favorirà collaborazioni con istituzioni, università e società scientifiche. Il nuovo polo renderà i servizi diagnostici sempre più efficienti e accessibili ai cittadini, rafforzando la rete sanitaria e la competitività del sistema”.

“L’inaugurazione del nuovo laboratorio rappresenta un passaggio chiave nella storia di Bianalisi e nell’evoluzione della diagnostica in Italia”, ha affermato Giuliano Caslini, Presidente del Gruppo. “È il segno concreto di una visione che guarda lontano: investire in infrastrutture, competenze e qualità per costruire un modello di sanità privata solido, responsabile, accessibile e vicino ai territori. La Brianza, con il suo spirito imprenditoriale, concreto ed esigente, ci è sembrata la scelta più coerente per accogliere un simile progetto. Questa struttura rappresenta la nostra volontà di crescere senza perdere le radici, mettendo il paziente e i nostri clienti al centro e preparando il Gruppo alle sfide future, con la passione che ha da sempre contraddistinto il nostro lavoro”.

L’attività

Il polo di Verano Brianza diventa il cuore operativo di una rete nazionale che, ogni giorno, gestisce oltre 640 ritiri da 550 centri e aziende, convogliando i campioni verso 20 laboratori regionali e, per l’alta specialistica, verso la nuova struttura centrale. Questo modello consente di portare l’alta diagnostica anche nei territori dove non sarebbe economicamente sostenibile svilupparla localmente, garantendo qualità e accessibilità per gli utenti, con tempi di risposta più rapidi. La movimentazione dei campioni biologici avviene tramite una rete logistica proprietaria che, attraverso una flotta di oltre 70 furgoni refrigerati e coibentati, tutti dotati di monitoraggio delle temperature di trasporto, garantisce la piena integrità dei campioni da qualunque punto del network Bianalisi fino all’hub centrale di Verano Brianza.

“Con questo progetto, Bianalisi compie un salto di scala industriale e organizzativo, puntando a costruire un network in grado di portare l’alta diagnostica in tutta Italia”, ha sottolineato Giovanni Gianolli, CEO del Gruppo. “Verano Brianza diventa il centro nevralgico della nostra rete nazionale. Qui concentreremo tutti i tipi di esami specialistici per l’intero Paese, con un modello che unisce efficienza operativa, qualità e capacità di risposta alle esigenze diagnostiche dei territori. Il cuore del laboratorio è la completa automazione del workflow: all’interno è stato installato il Sistema di Automazione GLP Systems Track di Abbott più lungo d’Italia, che integra il maggior numero di moduli e discipline e gestisce il più alto volume di campioni nel nostro Paese. Una soluzione che ci consente di portare la capacità produttiva ai massimi livelli, con tracciabilità totale e una drastica riduzione del rischio di errori e contaminazione”.

Il laboratorio di Verano Brianza sarà anche un polo di eccellenza scientifica e formativa: oltre 70 professionisti altamente qualificati opereranno in un ambiente progettato per integrare ricerca, pratica clinica e formazione continua, in collaborazione con le università.

“Questo centro nasce per essere un riferimento scientifico e tecnologico per la diagnostica avanzata in Italia”,ha evidenziato Tommaso Trenti, Chief Scientific Officer del Gruppo Bianalisi. “A Verano svilupperemo competenze, innovazione e alta specializzazione, creando anche un polo formativo in collaborazione con il mondo accademico e le società scientifiche, con l’obiettivo di attrarre e far crescere i migliori professionisti del settore. Abbiamo inoltre voluto realizzare un modello di laboratorio sostenibile: il primo e unico in Italia certificato Green Labs, secondo gli standard EFLM, con processi pensati per ridurre consumi ed emissioni, senza compromettere qualità e sicurezza”.

L’efficientamento energetico

L’edificio integra un impianto fotovoltaico da 170 kW, sistemi di smart lighting e una piattaforma di monitoraggio in tempo reale sia dei rifiuti pericolosi sia dei consumi energetici e idrici, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale lungo l’intero ciclo analitico. Il progetto ha attirato grande attenzione a livello internazionale ed è stato presentato nel 2025 alla Conferenza della International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) a Bruxelles.

Con oltre 400 strutture in 13 regioni, oltre 20 milioni di prestazioni all’anno (tra esami di laboratorio, visite specialistiche e imaging), Bianalisi rafforza oggi il proprio ruolo di piattaforma indipendente leader nella diagnostica integrata in Italia. L’hub di Verano Brianza rappresenta un’infrastruttura strategica non solo per il Gruppo, ma per l’intero ecosistema sanitario, capace di coniugare scala industriale, qualità clinica, rigore scientifico, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.

I numeri del nuovo Hub