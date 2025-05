In Brianza super vincita da oltre 60mila euro

Le estrazioni del weekend del Lotto e 10eLotto si sono rivelate particolarmente generose con la Lombardia con diverse vincite da Top Ten.

Vincita da 60mila euro a Desio

La più alta – secondo quanto riporta Agimeg – è stata realizzata al Lotto a Desio, con la quaterna 6-10-12-13 sulla ruota di Milano che ha permesso al fortunato giocatore di vincere 62.500 euro, a fronte di una spesa di 2 euro. A Morbegno, in provincia di Sondrio, è stata centrata una quaterna da 13.800 euro. a Ossona, in provincia di Milano, è stato centrato un terno, sempre sulla ruota del capoluogo milanese, da 13.750 euro. Infine, a Castello di Brianza, in provincia di Lecco, sono stati vinti 12.500 euro con terno sulla ruota di Milano.

Al 10eLotto è stata registrata una doppia super vincita da 6.000 euro l’una a Cremona grazie ad un ‘3’ e un ‘4’ nella modalità Frequente. A Lecco e Galbiate (LC) centrate due vincite da 5.000 euro ciascuna.