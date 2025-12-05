Il 9 dicembre 2025, presso l’Auditorium del Banco Desio, si terrà il quarto congresso internazionale sulla Malattia Diverticolare dal titolo “Bridging evidence and practice: contemporary views on Diverticular Disease”.

In Brianza un congresso internazionale sulla malattia diverticolare

Il congresso è organizzato dal Dottor Dario Maggioni, direttore della Chirurgia Generale dell’Ospedale Pio XI di Desio (nella foto di copertina), struttura di ASST Brianza che da 3 anni dirige il Diverticular Disease Registry, un database multicentrico italiano che centralizza i dati di tutti i pazienti con malattia diverticolare che afferiscono a 22 ospedali italiani.

L’evento rappresenta un appuntamento consolidato per i chirurghi colo-rettali italiani che si occupano di malattia diverticolare. 150 iscritti e 33 esperti della faculty si confronteranno sul trattamento, la diagnosi, le implicazioni della malattia diverticolare.

Gli interventi

Anche quest’anno la faculty vede il coinvolgimento di esperti internazionali leader nel settore con cui la rete vuole confrontarsi. Il Professor David Larson proveniente dalla Mayo Clinic (Rochester Minnesota), il Professor Alexander Hawkins (Nashville, Tennesse), il Professor Albert Wolthuis (Leuven, Belgio), il Professor Abe Fingerhut (Parigi), il Professor Fabian Grass (Losanna), il Professor Jared Torkingthon (Cardiff, UK) interverranno insieme a numerosi altri professionisti italiani per affrontare i dettagli tecnici ma anche culturali del trattamento della malattia diverticolare in tutte le sue fasi.

Trattamento robotico

Un focus particolare sarà sul trattamento robotico della diverticolite. L’Ospedale di Desio affronta ormai costantemente l’intervento per questa patologia con tecnologia mini-invasiva, laparoscopica e robotica con un attenzione particolare alla preservazione delle funzionalità nervosa dei pazienti.

Insieme al Professor Antonio Tursi, gastroenterologo e professore presso il Policlinico Gemelli di Roma, si consoliderà il rapporto di collaborazione con il mondo gastroenterologico nell’ottica di un affronto sempre più multidisciplinare della malattia diverticolare.

Il confronto con i massimi esperti e l’apertura alle esperienze di tutto il mondo sono sempre stati i connotati che hanno caratterizzato la struttura diretta dal Dottor Maggioni in questi anni. I frutti di questa impostazione, oltre ai congressi organizzati, sono i quasi 100 articoli scientifici indicizzati pubblicati negli ultimi 10 anni.

Il congresso di quest’anno vuole essere un ulteriore passo nella ricerca del trattamento migliore per i pazienti.