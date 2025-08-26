Annuncio

In Brianza un nuovo centro self-storage

Officine Mak ha concluso  la vendita di un’area industriale a Caponago a Prelios SGR S.p.A. che creerà un nuovo centro self-storage in Italia.

Caponago
Officine Mak, società attiva nel settore real estate, ha concluso  la vendita di un’area industriale a Caponago a Prelios SGR S.p.A., tramite il fondo di investimento alternativo immobiliare “Vector Fund”, che creerà un nuovo centro self-storage in Italia.

La vendita

L’area di via Galilei sarà trasformata in un moderno centro self-storage a marchio BoxenGo, che sorgerà su una Superficie Lorda di Pavimento (SLP) complessiva di 4.488 metri quadrati, distribuita su quattro piani fuori terra oltre al piano terreno a seguito dell’attuazione del programma approvato dall'Amministrazione Comunale di Caponago il 30 aprile 2019

Il self-storage è un servizio che offre ai privati e alle aziende la possibilità di noleggiare spazi di deposito temporanei detti "box" di varie dimensioni dove conservare oggetti, mobili, merci e documenti. I clienti gestiscono autonomamente l'imballaggio e lo stoccaggio dei propri beni, sfruttando un servizio flessibile e sicuro. 

Boxengo Self Storage, “Lo spazio che ti fa spazio”, rafforza così la propria presenza nell’hinterland milanese e nella provincia di Monza Brianza con una prossima apertura a Caponago. Il nuovo insediamento offrirà spazi di stoccaggio flessibili, sicuri e all’avanguardia, studiati per rispondere alle esigenze di privati e aziende. Grazie alla posizione strategica, facilmente raggiungibile e inserita in un’area in forte sviluppo, Boxengo garantisce soluzioni pratiche, affidabili e tecnologicamente avanzate per chi cerca un luogo dove custodire i propri beni con comodità e serenità.

