In Brianza un nuovo corso per volontari soccorritori

La Croce bianca di Besana in Brianza ha bisogno di nuove forze e si rivolge a tutti coloro che vogliono entrare a far parte di questa grande famiglia, invitandoli a partecipare al prossimo corso per diventare soccorritori.

Nuovo corso per volontari soccorritori a Besana

Sempre presente sul territorio a qualsiasi ora, Croce Bianca di Besana chiede ora aiuto alla cittadinanza. Un aiuto non economico, ma di altro tipo. Servono infatti nuovi volontari soccorritori per far funzionare al meglio la sezione che rappresenta una delle eccellenze del territorio.

Il nuovo corso per soccorritori, che partirà nel mese di ottobre, sarà presentato in due serate differenti, giovedì 3 ottobre e martedì 8 ottobre alle ore 21 presso la sede di via Alessandro Manzoni 21 a Besana.