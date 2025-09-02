In cammino con don Luca, emozioni a Santiago

In 45 tra, famiglie e giovani della parrocchia di Verano, sono partiti la scorsa settimana insieme al parroco don Luca, per vivere un’esperienza indimenticabile.

Famiglie e giovani in cammino

Sono arrivati giovedì 28 agosto a Santiago di Compostela pieni di emozione e carchi di quella fatica che non pesa quando si percorre il Cammino. Insieme a don Luca, un gruppo di famiglie veranesi, con bambini e giovani, hanno percorso 145 km, lungo l’ultimo tratto del Cammino francese, alla volta della cattedrale e dopo 6 tappe, nonostante qualche vescica e qualche problemino muscolare, sono arrivati tutti insieme alla meta, guidati dal parroco e sostenuti da una grande fede e da tanti momenti di condivisione. Il bello del Cammino è infatti proprio quello di camminare insieme e vivere un’esperienza di vita e spirituale che lascia sempre il segno.

Partenza da Fonfria e poi sei giorni di cammino

Giovedì don Luca, di buon mattino, dopo la prima colazione, ci ha inviato alcuni messaggi vocali per raccontarci quell’emozione condivisa con le famiglie.

Il gruppo veranese è partito lo scorso sabato: 45, tra grandi e bambini, tutti pieni di entusiasmo e perfettamente coordinati con una t-shirt blu, creata appositamente per l’occasione. Dopo il volo, la partenza da Fonfria e poi sei giorni di cammino.

«E’ un’esperienza che tutte le famiglie hanno apprezzato, un percorso spirituale utile per fare il punto della propria vita, occasione per meditare, lasciarsi alle spalle le paure e capire che cosa si sta cercando nella vita » ci ha raccontato il don.

Tante emozioni per un’esperienza unica

Un viaggio pieno di significato anche per i genitori.