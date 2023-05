In caserma una stanza per le donne vittime di violenza

Una stanza pensata per rendere, per quanto possibile, meno traumatico il delicatissimo momento della denuncia da parte di una donna o di altre vittime vulnerabili di maltrattamenti o peggio ancora.

"Una stanza tutta per sé" nella caserma di Vimercate

E’ quanto è stato allestito all’interno della caserma della Compagnia dei Carabinieri di Vimercate, in via Damiano Chiesa.

Un progetto, denominato "Una stanza tutta per sé", portato a termine dall’Arma in collaborazione e con il finanziamento di "Soroptimist International d’Italia - Club Monza".

Per rendere meno traumatico il momento della denuncia

In sostanza i soggetti fragili, e in particolare le donne vittime di violenza, avranno a disposizione una stanza appositamente dedicata all’ascolto protetto, al fine di rendere meno traumatico l’approccio alla denuncia di maltrattamenti e violenze.

Mercoledì l'inaugurazione

La cerimonia di inaugurazione si terrà mercoled' prossimo, 17 maggio, alle 16. A fare gli onori di di casa sarà il maggiore Mario Amengoni, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Vimercate. Con lui, Sara Polito, presidente di "Soroptimist Monza" e alcuni esponenti dell’Amministrazione comunale di Vimercate guidata dal sindaco Francesco Cereda.