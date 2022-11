In centro si va a 30 chilometri orari

Nel centro cittadino, e non solo, si andrà a 30 chilometri orari. La scorsa settimana la Giunta comunale di Vimercate guidata da sindaco Francesco Cereda ha approvato il "Progetto per la moderazione dell’aggressività del traffico nel centro storico del capoluogo", redatto dal comandante della Polizia locale Vittorio De Biasi. Diverse le vie del centro dove i veicoli in transito d’ora in poi dovranno ridurre la velocità a tutela soprattutto di pedoni e ciclisti.

Gli obbiettivi

Il provvedimento riguarda tutte le principali vie e piazze del centro e si pone alcuni obiettivi. Innanzitutto garantire una maggiore sicurezza per le categorie deboli che circolano sulle strade e in particolare in un centro storico che presenta molte strade con calibro ristretto. In secondo luogo l’abbassamento del limite massimo di velocità garantisce una riduzione del rumore e una diminuzione delle emissioni inquinanti. Terzo: il limite massimo di 30 chilometri orari consentirà, dove possibile, di ridurre lo spazio di transito da dedicare ai veicoli a motore, lasciandone di più per pedoni e ciclisti.

Presto anche nella frazione di Oreno

Definito il progetto per il centro storico, la Giunta ha già dato mandato al comandate della Locale di lavorare nella stessa direzione per definire, come detto, un piano di riduzione della velocità anche nelle frazioni con particolare attenzione a Oreno.