Dalla serata di ieri, martedì 4 Novembre 2025 e fino al 6 gennaio 2026, Seveso si accende di magia con l’iniziativa “Illuminiamo Seveso”, il progetto promosso dall’Amministrazione comunale per rendere più calde e accoglienti le vie della città durante il periodo natalizio.

In città si accende la magia del Natale

Saranno oltre 110 i punti luce distribuiti in 25 tra strade e piazze, con installazioni a LED a basso consumo energetico, pensate per unire sostenibilità, bellezza e spirito comunitario. Dal centro cittadino alle frazioni, le luci accompagneranno cittadini e visitatori in un percorso di emozioni e tradizione, contribuendo a rendere Seveso ancora più bella e accogliente nel periodo delle festività.

“Le luminarie natalizie non rappresentano solo un elemento decorativo – spiega l’assessore al Commercio Marco Mastrandrea – ma un vero e proprio simbolo di coesione e vitalità cittadina. Il nostro obiettivo è creare un’atmosfera che trasmetta calore, serenità e inviti i

cittadini a vivere Seveso, sostenendo i negozi di vicinato e le attività artigianali locali.”

L’iniziativa, ormai diventata una tradizione attesa e sentita, vuole valorizzare il cuore commerciale della città e rafforzare il legame tra i cittadini e le piccole imprese del territorio.