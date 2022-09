In Comando arrivano tre nuovi agenti

Tre nuovi agenti di Polizia Locale hanno preso servizio al Comando di via Partigiani d’Italia a Desio

Aumenta il numero di agenti

Tre nuovi agenti presso il Comando di Polizia Locale di Desio. Dopo la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, sono entrati in servizio i vigili che si uniscono allo staff del comandante Giovanni Dongiovanni. I neoassunti risultano vincitori di un concorso bandito dal Comune: una donna e due uomini di età compresa tra i 30 e i 35 anni, di cui due con precedenti esperienze nell’ambito della Polizia Locale in altri Comuni. Con queste nuove assunzioni il Comando di Desio può contare su 28 operatori, oltre al comandante e vice più tre amministrativi, per un totale di 33 unità.

La Polizia locale ha un ruolo di grande responsabilità: mettere al centro il benessere dei cittadini, garantire la sicurezza di ciascuno e mantenere l’ordine nel centro e nei quartieri. Ecco perché le donne e gli uomini che entrano a far parte del Corpo hanno un ruolo fondamentale per il buon funzionamento della città. Imprescindibile per l'efficacia del controllo del territorio, oltre alla grande collaborazione con tutte le forze dell'ordine, è anche la tecnologia (come ad esempio il recente potenziamento degli impianti di videosorveglianza installati sul territorio) per gestire in modo ottimale e proficuo le attività, offrendo tutela a chi opera sul campo.