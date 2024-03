In Comune a Concorezzo arriva il primo sportello di consulenza immobiliare della Provincia di Monza e Brianza. Il nuovo servizio, totalmente gratuito, è aperto a tutta la cittadinanza.

Un aiuto prezioso

Il nuovo servizio è stato presentato ufficialmente questa mattina, venerdì 22 marzo 2024, in Comune a Concorezzo. Lo sportello offrirà una prima assistenza ai cittadini in tema di vendita/locazione immobili a cura dei professionisti di FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionisti) che forniranno attività di ascolto e prima assistenza tramite consigli, chiarimenti e approfondimenti tecnico procedurali. Grazie a questo sportello sarà possibile chiedere chiarimenti sui contratti di affitto, sulle proposte di mutuo e su tutte quelle pratiche relative alla locazione e alla compravendita di un’abitazione. La prestazione professionale di consulenza è a titolo gratuito, sia per l’utente che per il Comune di Concorezzo, a scopo volontaristico e assistenziale. Il servizio sarà attivo il giovedì mattina dalle 10 alle 12 a partire dal 4 aprile. I professionisti accoglieranno gli utenti, all’interno del Municipio, in un ufficio al piano terra messo a disposizione a titolo gratuito.

La soddisfazione dell'Amministrazione comunale

A presentare il nuovo servizio, assieme ai vertici provinciali di FIAIP, è stato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio.

"Il Comune di Concorezzo, primo in Brianza si è fatto promotore dell’introduzione, tra i propri servizi gratuiti, dell’apertura di uno sportello dedicato al tema della compravendita e affitto degli immobili - ha commentato con soddisfazione il primo cittadino concorezzese Lo scopo è quello di aiutare i concorezzesi tramite una consulenza professionale che offra informazioni e chiarimenti, in un settore in cui a volte non è semplice orientarsi". "l Collegio FIAIP Monza e Brianza ringrazia l'amministrazione comunale di Concorezzo per essere stata pioniera con questa iniziativa che il Direttivo si propone di replicare nei Comuni della Provincia del territorio dove sono presenti gli associati FIAIP-MB", ha commentato Giuseppe Corapi delegato FIAIP di Monza e Brianza per il servizio di Sportello Immobiliare.

Per prendere appuntamento: info@monzaebrianza.fiaip.it o whatsapp a 351 787 3424.