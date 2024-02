In Comune a Limbiate c'è lo Sportello «Opportunity». E' gestito dal Codebri e si rivolge a cittadini e imprese

Nuovo sportello in Comune

Un servizio dedicato all'orientamento e alla diffusione di tutte le opportunità presenti a livello locale, nazionale ed internazionale. Rivolto alle imprese e ai cittadini, soprattutto i giovani. E' aperto in Comune a Limbiate lo sportello «Opportunity» avviato dall'Amministrazione comunale in collaborazione con il Consorzio Desio Brianza per un investimento di 40mila euro.

"Impegno verso i più giovani"

«Auspico che questo servizio diventi un punto di riferimento per un bacino di Comuni – ha dichiarato il sindaco Antonio Romeo – È inoltre un impegno dell'Amministrazione comunale verso i più giovani, nella convinzione che questo strumento possa incentivare il loro percorso di formazione e crescita professionale nell'ottica dello scambio di idee ed esperienze».

Servizio gestito dal Codebri

Il presidente di Codebri, Giuseppe Lissoni ha accolto da subito con favore la proposta di avviare questo servizio a Limbiate, città che collega l'area milanese alla Brianza:

«L'auspicio è quello di coinvolgere un numero sempre crescente di persone, soprattutto giovani che potranno cogliere le opportunità di inserimento nella vita lavorativa non solo nazionale, ma a livello europeo».

L'accesso allo sportello

L'accesso allo sportello è gratuito e vi si possono trovare opportunità come bandi, avvisi, programmi di scambio e finanziamenti. Si rivolge alle imprese e ai cittadini con l'obiettivo di facilitare la conoscenza e la partecipazione ai diversi programmi proposti mediante l'offerta di un supporto personalizzato.

Servizio di orientamento

E' previsto anche un servizio di orientamento professionale per essere meglio supportati ed accompagnati nella ricerca dell'opportunità più adatta. È possibile prenotare un appuntamento con gli operatori il lunedì e il venerdì (dalle 9 alle 13).