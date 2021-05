In Comune a Meda riaprono al pubblico gli uffici del Protocollo e i Servizi Demografici. Per migliorare la sicurezza e l’accessibilità dell’utenza agli uffici, attivo un professionale presidio nei giorni e negli orari di apertura.

Il Comune di Meda riapre l’ufficio Protocollo e Servizi Demografici

Vista la situazione epidemiologica in continuo miglioramento, a Meda riaprono al pubblico gli uffici comunali del Protocollo e dei Servizi Demografici. A darne notizia nella serata di oggi, lunedì 10 maggio, è stato il sindaco Luca Santambrogio: “Il Palazzo comunale può riaprire ulteriormente le proprie porte, anche fisicamente, offrendo importanti novità ai cittadini” ha spiegato.

Giorni e orari

In primo luogo dalla giornata di mercoledì 12 maggio riaprono al pubblico gli uffici del Protocollo (lunedì e mercoledì 8.45-12.30 e 16.00-17.45, martedì – giovedì e venerdì, 8.45 – 12.30) e dei Servizi Demografici– Anagrafe e Stato civile (lunedì e mercoledì 8.30 – 12.30 e 16.45 – 18.45, martedì e giovedì 8.30 – 13.00, venerdì 8.30 – 12.30).

Ritorno poi alla normalità anche per richiedere o rinnovare i documenti di identità: si potrà prenotare tramite l’ “Agenda online” del Ministero dell’Interno. https://www.prenotazionicie. interno.gov.it/cittadino/n/sc/ wizardAppuntamentoCittadino/ sceltaComune.

Naturalmente l’accesso agli uffici verrà regolato dalle norme dettate dall’emergenza sanitaria ancora in vigore che prevedono, fra l’altro, utilizzo della mascherina, igienizzazione delle mani, divieto di assembramento.

Nuovo servizio di accoglienza

Una novità riguarda infine il servizio di accoglienza che all’ingresso del Palazzo gestirà e sorveglierà l’accesso dell’utenza che potrà essere così adeguatamente indirizzata nelle migliori condizioni di efficienza e sicurezza. Un importante presidio e aiuto per chi – cittadino, fornitore, tecnico, ecc. – deve accedere agli uffici comunali. Il servizio sarà attivo, dal lunedì al venerdì, in orari d’ufficio.

“Ovviamente – ricorda infine il Sindaco – rimarrà sempre operativo lo Sportello telematico che può essere utilizzato da chi vuole chiedere un certificato o avviare una pratica comodamente dal proprio computer o dal proprio tablet, 24 ore su 24. Tante possibilità di accesso ai servizi per un Comune sempre dalla parte dei Cittadini”.