In Comune quattro percorsi per percettori di Reddito di Cittadinanza, presto saranno sei

Usmate Velate

I beneficiari sono attivi 8 ore a settimana in ambito sociale, culturale e ambientale.

Sono quattro i percettori di Reddito di Cittadinanza attualmente in servizio presso il Comune di Usmate Velate nell’ambito dei Progetti Utili alla Collettività (PUC), servizi di interesse collettivo in ambito culturale, sociale e ambientale. Ulteriori due percorsi verranno attivati entro le prossime settimane, portando così a 6 le persone che contribuiranno a prendersi cura del paese nelle sue differenti declinazioni.

In Comune quattro percorsi per percettori di Reddito di Cittadinanza

In particolare, i percettori di Reddito di Cittadinanza ormai da alcune settimane sono impegnati in tre differenti servizi, seguiti da personale comunale preposto: in due sono impegnati nell’area culturale con il progetto “Bibliotecando”, uno nell’area territorio e ambiente con il progetto “Verde patrimonio di tutti”, l’ultimo nell’area sociale con il progetto “Aiuto ai cittadini”.

Il servizio erogato comprende un impegno di otto ore settimanali per un semestre ed è reso possibile da un accordo che la Giunta Comunale ha sottoscritto nel maggio del 2021 approvando un protocollo per la gestione dei PUC nell’ambito del territorio di Vimercate. Offerta Sociale, con cui il Comune di Usmate Velate ha in essere una stretta collaborazione, ha il compito di attivare i percorsi progettuali sul territorio del Vimercatese.

A livello operativo, presso la Biblioteca Civica “Alda Merini” due figure, sulla base delle esperienze pregresse, capacità e inclinazioni, svolgono compiti di sorveglianza e igienizzazione delle postazioni di studio, ma anche di supporto ai dipendenti nel riordino e archiviazione delle riviste e nell’attività di censimento dei libri donati.

Nell’area sociale, un cittadino ha affiancato i volontari nella distribuzione massiva dei sacchetti per la raccolta differenziata ed è tuttora di supporto nella distribuzione settimanale dei kit rifiuti e in ulteriori servizi fra cui la distribuzione del Notiziario comunale.

Infine, per l’area territorio e ambiente un cittadino sta affiancando gli operai comunali ed è di supporto in mansioni legate alla pulizia e al decoro urbano.

Un iter avviato già da un anno

“Ormai da un anno il nostro Comune ha attivato l’iter necessario per attuare i PUC sul nostro territorio, offrendo ai percettori di reddito di cittadinanza molteplici settori in cui prestare la loro opera, come prevede la normativa nazionale, dando così il loro fattivo contributo per il territorio in cui vivono – afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – Il primo PUC ha preso il via nel mese di gennaio 2022, il quarto proprio pochi giorni fa, ulteriori due partiranno a breve. Lo sforzo dell’Amministrazione Comunale è quello di tradurre, in azioni, una norma che consente ai beneficiari del reddito di cittadinanza di dedicarsi ai lavori di pubblica utilità”.