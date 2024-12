In corso a Desio gli interventi di manutenzione del verde

Hanno preso il via settimana scorsa a Desio gli interventi di manutenzione del verde in programma per questa stagione invernale. Sono coinvolte numerose alberature, sparse in tutto il territorio comunale.

Il primo intervento è stato eseguito in corso Italia, su tutto il filare di alberi, dove le potature si sono rese necessarie per sfoltire le chiome che trattengono l’illuminazione dei lampioni, con l’intento di contrastare il propagarsi della Takahashia japonica. Ad oggi, l’unico modo per contenere questa cocciniglia è quello di asportare i rami interessati. Lo stesso intervento contenitivo è programmato in via Forlanini.

Le segnalazioni della primavera scorsa

Ricordiamo che la cocciniglia nella primavera scorsa era stata oggetto di un attento monitoraggio da parte dell'Amministrazione comunale dopo che i citgtadini avevano segnalato la sua presenza in diverse zone del territorio. Tra le aree più colpite erano state segnalate Corso Italia, via Forlanini, via Novati, via per Cesano, l’area presso il supermercato Coop, via Italia, Parco degli Alpini, via Milano (compresa la ciclabile verso via Guido Rossa), via De Gasperi, il Parco Mauri e nei pressi della scuola primaria di via Prati.

Le altre potature in programma

Altre potature e manutenzioni sono spalmate in diverse zone della città, raggruppate in progetti suddivisi per area. I principali riguardano la riqualificazione delle aree verdi di via Berchet, via De Gasperi/via Varese e via Carso. In queste zone saranno eseguiti interventi di potatura, abbattimento alberi morti, ripiantumazioni e posa di panchine. Nuovi alberi saranno messi a dimora anche in via Santa Lucia, via Oslavia, via Volta, via Risorgimento, asilo nido di via Adamello, scuola materna di via Dolomiti. Interventi importanti sono previsti nel parco di Villa Tittoni, piazza Giovanni Paolo XXIII, piazza Martiri di Fossoli (Piazza Castello), piazzale Nenni, via Lombardia, via Caravaggio e via Sabotino nella zona del campo di bocce.

“Si tratta di un grande progetto straordinario per la manutenzione del verde – dichiara il vicesindaco Andrea Villa – che ci permette di intervenire e dare risposte a una parte delle segnalazioni pervenute ai nostri uffici, oltre a proseguire con il rinnovo del nostro patrimonio arboreo. Sono tanti gli interventi spalmati in zone diverse della città, che dimostrano l’impegno sulla tutela e sulla cura del verde. Alcune operazioni, come quella di via Ferrari e piazza Martiri di Fossoli, erano necessarie ed attese da parecchi anni”.

I lavori sono coordinati dal servizio “Gestione del territorio” dell’Area tecnica del comune di Desio, che si avvale del supporto di aziende e professionisti del settore a cui è stata affidata l’esecuzione dei lavori.

La scelta del tipo di potatura da attuare è studiato ad hoc, su ogni singola pianta, con lo scopo di salvaguardare l'essenza, metterla in sicurezza e garantire il corretto sviluppo della chioma rispettando l'albero e, di conseguenza, il patrimonio arboreo comunale. Il progetto è stato redatto tenendo conto sia delle esigenze dei cittadini che hanno dimostrato eventuali criticità tramite le segnalazioni, ma anche con lo studio in campo tramite sopralluoghi e verifiche in loco.

Successivamente al via la fase di ripiantumazione

Una volta effettuati gli interventi di manutenzione sul patrimonio esistente, inizierà la fase di ripiantumazione nelle aree che sono state individuate. Saranno messe a dimora delle alberature di specie plurime, di dimensioni considerevoli, scelte appositamente sia per il loro valore di efficientamento energetico, sia per il valore ornamentale.

I lavori

- AREA SAN PIETRO E PAOLO

PROGETTO DI RIQUALFICAZIONE AREA VIA DE GASPERI/VIA VARESE, fortemente segnata dal nubifragio di luglio 2023. Potatura degli arbusti e delle siepi rimaste, abbattimento di una Betulla morta. Al termine degli interventi saranno messi a dimora nuovi alberi i e l’area verrà arredata con nuove panchine, donando così un nuovo punto attrattivo al quartiere;

Potature: Parcheggio via Tintoretto, Piazza Giovanni XXIII, Via Due Palme (area verde parcheggio PTB), Scuola Pertini via Milano;

Via Cechov e Varese: intervento di potatura delle siepi e degli arbusti, sagomatura e scerbatura dalle specie infestanti;

Via Gentile: potatura dei Tigli presenti all'interno del parcheggio, rimozione alberi caduti e abbattimento di un castagno morto;

Campo da Calcio via Santa Lucia: nuove piantumazioni.

- AREA PRATI

PROGETTO DI RIQUALFICAZIONE AREA VIA BERCHET: potatura di tutti gli alberi (sia latifoglie che conifere), delle siepi, abbattimenti di alcune essenze morte e posizionamento di nuove panchine. Lo scopo del progetto è quello di andare a dare una nuova vita ad un'area verde che presenta numerosi punti di interesse per gli abitanti, rendendola cosi maggiormente fruibile;

PROGETTO PIAZZA MARTIRI DI FOSSOLI (PIAZZA CASTELLO). In questa piazza gli alberi non vengono controllati da anni e, vista la portata degli agenti atmosferici attuali, sempre più frequentemente si verifica la caduta di grossi rami. Contestualmente è prevista la rimozione di alcune ceppaie ribaltate e l'abbattimento di alcune piante morte. Sono state di recente potate le siepi e, di conseguenza, con questo ultimo intervento terminerà una riqualificazione complessiva e monitoraggio del verde presente nella piazza;

PARCO DI VILLA TITTONI. Potature lato via Roma, ingresso piazzale Parco, area giohi, via Cavalieri di Vittorio Veneto (biblioteca);

Potature: via Forlanini (contenimento Takasha), via Zanella, Piazza Nenni, via D'Annunzio, via Rossini, via del Guado.

- AREA DESIO OVEST

VIA AGNESI/CARLO CATTANEO – FERRARI. E’ iniziato un intervento di spollonatura e potatura degli alberi in via Agnesi angolo via Carlo Cattaneo. Seguirà la rimozione di alcune essenze morte, oltre che la spalcatura delle alberature presenti in via Ferrari. I residenti hanno più volte segnalato lo stato di abbandono di quelle aree e, in seguito a diversi sopralluoghi da parte dell'ufficio tecnico, verificati lo stato dei luoghi e la qualità delle alberature è stato redatto un progetto per iniziare a ripulire parte di queste zone che fanno parte a tutti gli effetti del comune di Desio;

Potature: Via Sabotino, 11 Via Sabotino area campi bocce, area verde Via Agnesi/Parini;

Abbattimento di alberature morte presenti a ridosso delle strade che sono state censite durante il periodo estivo: via Sabotino – via Kuliscioff.

- AREA DESIO EST

Via Zandonai: rimozione della siepe su strada per la messa in sicurezza della carreggiata, a seguito di diverse richieste.

via Bramante: Abbattimento di alberature morte presenti a ridosso delle strade che sono state censite durante il periodo estivo.

- AREA VIA CARSO/SAN GIOVANNI BATTISTA

PROGETTO VIA CARSO: la riqualificazione dell'area prevede - dopo una potatura della siepe effettuata quest'estate - la rimozione delle ceppaie, l'abbattimento di alcune betulle morte e la piantumazione di nuove alberature, oltre alla posa di nuove panchine;

Nuovi alberi: scuola materna via Dolomiti, via Risorgimento (a concludere l’intervento di riqualificazione dell’ area gioco);

Via Kolbe: intervento di potatura delle siepi e degli arbusti, sagomatura e scerbatura dalle specie infestanti;

Potature: via Fratelli Rosselli.

- AREA DESIO SUD/BASSA - SPACCONE

Via Caravaggio: potatura pista ciclabile (da via Oslavia a via Mascagni) e zona area cani;

Largo Don Coccè: intervento di potatura delle siepi e degli arbusti, sagomatura e scerbatura dalle specie infestanti;

Via Oslavia - Parco Birichino: rimozione di una ceppaia ribaltata in preparazione di nuove piantumazioni;

Via Santa Liberata: abbattimento di alberature morte, presenti a ridosso delle strade, censite durante il periodo estivo;

Nuovi alberi: asilo nido via Adamello, parco birichino;

VIA ROMAGNA: nel mese di gennaio previsto il via ai lavori per la riqualificazione dell’area gioco, con interventi di manutenzione straordinaria al verde e nuove piantumazioni.

- AREA CENTRALE

Potatura alberi: Corso Italia, (contenimento Takasha), via Gabellini;

Potatura delle siepi e degli arbusti, sagomatura e scerbatura dalle specie infestanti: via Lombardia, Largo Lucchini;

Via Lombardia: seguendo il principio dell'arte topiaria verranno potati i Ligustri del viale, salvaguardando e contenendo la chioma;

via Volta: nuovi alberi (a proseguire l’intervento di riqualificazione dell’ area gioco);

Si stanno per concludere inoltre i lavori di sistemazione del parco di via Fratelli Cervi angolo via Vico: il parchetto, che era stato fortemente danneggiato dal nubifragio di luglio 2023, sarà assegnato mediante convenzione, alla scuola adiacente, donando cosi un nuovo spazio ricreativo per i bambini che lo frequentano. Il progetto in corso ha visto la potatura di tutte le alberature presenti, degli arbusti, e proseguirà con il ripristino dei percorsi principali oltre che alla sistemazione del manto erboso.