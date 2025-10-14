Sono in corso in questi giorni le annuali operazioni di pulizia del Rio Molgorana in territorio di Usmate Velate. Si tratta di interventi fondamentalii per la messa in sicurezza del territorio.
In corso le operazioni di pulizia del Rio Molgorana
Un lavoro di pulizia e di messa in sicurezza che consentirà all’acqua di poter defluire con regolarità anche nelle situazioni di maggior criticità – fa sapere l’Amministrazione comunale.
L’intervento, dal costo di 12.000 euro, viene programmato annualmente per rimuovere la presenza di fango nelle vasche di laminazione e di vegetazione lungo il canale del Rio Molgorana per evitare problemi al deflusso delle acque in caso di eventi temporaleschi.
“ Come ogni anno, interveniamo con la pulizia del canale del Rio Molgorana da via Dante fino allo scolmatore al confine con Arcore. “ dichiara Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate.