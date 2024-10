In duecento all'AquaHome in movimento, insieme per la solidarietà

Oltre 200 partecipanti alla prima camminata benefica «AquaHome in movimento, insieme per la solidarietà» che si è svolta domenica mattina a Biassono.

AquaHome in movimento

Organizzata dal centro sportivo di via dei Tigli, "l’iniziativa è nata per concretizzare un’idea che da tempo è alla base delle attività che si svolgono in AquaHome ovvero un’idea di benessere a 360 gradi, dove grazie a professionisti competenti il movimento, la socialità, lo stare all’aria aperta diventano lo strumento per porre le basi di una vita sana e longeva dove ciò che più conta non è regalare anni alla vita ma regalare vita ai nostri anni" spiega il direttore del centro sportivo AquaHome, Simone Molteni.

La donazione

"Famiglie e amici si sono incontrati dunque domenica e insieme hanno passato del tempo, svolgendo attività fisica e sono stati parte della comunità senza dimenticare che la loro donazione contribuiva a sostenere proprio una delle associazioni che sul territorio lavora al favore degli altri - sottolinea il direttore - Il ricavato della manifestazione è stato infatti devoluto all’associazione "Villa Monguzzi", che si occupa di organizzare iniziative legate al mondo della terza età".

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 8 ottobre 2024.