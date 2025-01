Sono state addirittura quasi duemila le persone che ieri, domenica 5 gennaio, si sono riversate in strada per la 42esima edizione della Stradesio - Camminata della Befana, organizzata come sempre dal Gruppo marciatori Desio con il patrocinio del Comune.

In duemila di corsa alla Stradesio contro il tumore al pancreas

Tre i percorsi, da 8, 16 e 22 chilometri, tutti con partenza dall’oratorio di via Grandi.

Il tutto quest’anno si è legato all’Associazione italiana per lo studio del pancreas, alla quale verrà devoluto il ricavato in ricordo di Mario Sala, lo stimato commerciante desiano scomparso proprio per un tumore al pancreas nel luglio del 2023.

"Siamo molto contenti della partecipazione, specialmente dei 46 gruppi che si sono iscritti e anche delle nostre Befane che hanno fatto un bell’intrattenimento sul percorso - ha raccontato il presidente dei Marciatori Glauco Menin - Voglio ringraziare prima di tutto la parrocchia, che ci ha ospitati e ci ha pure dato una mano ad organizzare, poi l’Avis, la Croce Rossa, l’Associazione nazionale carabinieri in congedo, la Protezione Civile e naturalmente tutti i presenti".

Un premio ai gruppi più numerosi

C’erano anche dei premi per i gruppi più numerosi e al primo posto con 63 iscritti si sono piazzati i Marciacaratesi (nella foto) di Carate Brianza, seguiti dai 62 de Ul gir de Munt di Besana in Brianza e dai 56 di Avis Seregno.

Ma è stata, come detto, anche l’occasione per sostenere la ricerca contro il tumore del pancreas: "Ringrazio molto il Gruppo marciatori Desio perché è nata davvero una bella collaborazione - ha commentato Silvia Carrara, presidente dell’Aisp - Un grazie speciale va poi al dottor Giovanni Casella per aver fatto da tramite, e sicuramente anche alla popolazione, che si è dimostrata sensibile a questo evento".