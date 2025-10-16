In funzione da ieri gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici comunali

L’Amministrazione comunale di Usmate Velate ha comunicato che da ieri, mercoledì 15 ottobre, tutti gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici comunali sono entrati in funzione.

L’accensione degli impianti dopo che, la scorsa settimana, sono stati effettuati con esito positivo i test di preaccensione di tutte le caldaie gestite dall’Amministrazione comunale.

«L’avvio degli impianti per scaldare le nostre strutture pubbliche è solo l’ultimo atto di un lavoro straordinario di manutenzione e di sostituzione di alcune caldaie – hanno spiegato la Sindaca Lisa Mandelli e l’Assessore al Patrimonio Pubblico Pietro Isotti -.

Questa estate abbiamo investito complessivamente 33.000 euro, di cui circa 14.800 euro per caldaie nuove, 5.000 euro per la riparazione e il miglioramento dell’impianto di riscaldamento della mensa della scuola primaria Renzi, 3200 euro per un intervento di miglioramento dell’impianto della scuola dell’infanzia Rodari e la rimanente somma per le riparazioni di vari impianti degli alloggi comunali, delle Ville Scaccabarozzi e Borgia e degli uffici comunali».