In gara a XCanto sogna un contratto discografico

C’è anche un giovane di Bovisio Masciago in gara a «XCanto», il talent per cantanti di tutte le età prodotto da Fonoplay.

In gara a XCanto

A grande richiesta torna il contest ideato da Paolo Paltrinieri, attivo in campo internazionale nel ruolo di produttore discografico. Ci si può ancora iscrivere (entro il 6 marzo) al talent musicale, giunto alla terza edizione, riservato a cantanti solisti e gruppi divisi per fasce di età.

Il vincitore di ogni sezione otterrà un contratto discografico ed editoriale con Fonoplay della durata di un anno e la borsa di studio per la produzione audio gratuita di un singolo brano del valore di 10mila euro. Oltre a un brano inedito del maestro Andrea Morricone, figlio di Ennio Morricone. Le prime eliminatorie si svolgeranno il 18 e 19 marzo a Milano mentre le fasi finali a Padova in aprile. Giudice di gara sarà il maestro Vince Tempera.

L'ideatore Paolo Paltrinieri

"La prima edizione del talent abbiamo dovuto farla online per via del Covid - spiega Paltrinieri - La seconda si è svolta in teatro a Milano. Questa terza edizione sarà in diretta tv nazionale grazie a un accordo con Canale Italia. Chiediamo il materiale via email per fare una prima selezione e determinare chi potrà venire a Milano. Poi ci sarà la diretta a Padova: la finale sarà presentata da Simona Tremolada, naturopata e consulente dell’alimentazione, nonché mia amica, che attualmente sta conducendo un programma in onda su Radio Village Network dedicato all’alimentazione».

Tra gli artisti in gara un giovane di Bovisio

Tra gli artisti in gara anche il 24enne Lorenzo Zanon di Bovisio Masciago: "Scrivo canzoni da quattro, cinque anni - ci racconta - Ho sempre cantato, è una passione che mi hanno trasmesso i miei genitori. Da quando sono nato li ho sempre sentiti cantare. Nel 2019 ho frequentato una scuola di canto, seguito da un maestro di Bovisio. Dopo una pausa per via della pandemia, nel 2021 ho ripreso gli studi sotto la direzione di un produttore di Seregno con il quale mi sono trovato subito benissimo. E’ nata una bella sintonia". Lorenzo porterà due brani a XCanto: "Un inedito dal titolo “Ti porto a ballare” e una cover di Umberto Tozzi - spiega - Il mio genere è la musica pop e leggera tendente al rock e alla musica dance di qualche anno fa. Mi piacciono molto le musiche anni Ottanta e Novanta ma contestualizzate al giorno d’oggi". Nel 2019 Lorenzo ha partecipato al Tour Music Fest con Mogol: "Un camp di tre giorni con finale in Umbria - conclude il giovane cantante, che lavora in un’azienda - E’ stata una bellissima esperienza dove abbiamo potuto scambiare tante idee musicali".

