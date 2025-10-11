126 pagine per 26 racconti scritti dal deputato brianzolo e racchiusi in un libro che si ispira al fascino degli incontri sul treno

Un libro che punta a far diventare il lettore uno spettatore di vicende che racchiudono “le infinite sfumature dell’umanità”.

In libreria con Enrico Ruggeri e Massimiliano Capitanio per la presentazione di “Coincidenze”

Si intitola “Coincidenze”: 126 pagine per 26 di racconti scritti dal brianzolo Massimiliano Capitanio, deputato presso la Camera dei deputati e Commissario Agcom. La presentazione del libro si terrà nella “sua” Concorezzo lunedì prossimo, 13 ottobre, alle ore 19 in Villa Zoja. Un evento organizzato con la collaborazione della storica libreri L Ghiringhella, con il patrocinio del Comune e con la partecipazione straordinaria di Enrico Ruggeri, che ha curato la prefazione del libro di Capitanio.

Il libro si ispira al fascino degli incontri sul treno e all’imprevedibilità di alcune coincidenze uniti alla capacità di osservare e al piacere dei dettagli.

La lettura dei brani, nel corso della serata di presentazione, sarà a cura del Teatro Pedonale.