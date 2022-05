In marcia accanto a Falcone e Borsellino

Vimercate

In tanti alla manifestazione organizzata da "Agende rosse" in occasione del 30esimo anniversario delle stragi di mafia.

Una camminata a tappe per ripercorrere simbolicamente i luoghi delle stragi di mafia che nel 1992 costarono la vita a Giovanni Falcone e alla moglie Francesca Morvillo, a Paolo Borsellino e alle loro scorte, nelle due stragi di Capaci e di Via d’Amelio.

"Capaci... di scegliere"

Ieri, domenica 22 maggio, in occasione del 30° tragico anniversario, l’associazione "Agende Rosse Claudio Domino Vimercate", con il patrocinio del Comune, ha organizzato a Vimercate una significativa iniziativa, "Capaci… di scegliere", il cui titolo rimanda proprio al luogo in cui perse la vita Falcone, ma anche e soprattutto al dovere di schierarsi sempre e comunque contro la mafia e in generale la malavita.

Tante le persone che si sono trovate a Oreno per poi incamminarsi lungo un simbolico percorso di 5 chilometri, guidate da Paola Carrese, presidente di "Agende Rosse Vimercate." Presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, la vicesindaco Mariasole Mascia, l’assessore Riccardo Corti e alcuni consiglieri comunali.

Le tappe della marcia

La prima tappa ha voluto ricordare la Caserma Lungaro (sede storica del reparto scorte della Polizia di Stato di Palermo) per poi proseguire in altri luoghi significativi degli ultimi momenti di vita dei due magistrati simbolo della lotta antimafia. E non potevano mancare le tappe dell’aeroporto Puntaraisi, il tratto di Capaci dell’autostrada che porta a Palermo dove il 23 maggio del 1992 fu fatta esplodere la bomba che costò la vita a Falcone alla moglie e a tre uomini di scorta; via d’Amelio dove poco meno di 60 giorni dopo fu ucciso Borsellino. E infine una tappa dedicata agli Angeli di Paolo, gli agenti della sua scorta che persero la vita insieme a lui.

Alla fine della camminata, un momento musicale tenuto dal Piccolo Coro la Goccia di Vimercate e il duo siciliano Bellamorèa.

Guarda le foto

Il servizio completo sul Giornale di Vimercate in edicola domani.