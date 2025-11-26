In marcia con fiaccole e fischietti per dire “basta” alla violenza sulle donne

In marcia, con fiaccole, fischietti e cartelloni, per dire “basta” alla violenza contro le donne. E’ il grido corale di tutta Villasanta, che con una grande manifestazione organizzata nella serata di ieri, martedì 25 novembre, ha voluto far sentire la propria voce su un tema, purtroppo, sempre molto attuale.

In marcia contro la violenza

A organizzare la fiaccolata è stata la neonata “Futura”, la Casa delle donne che ha aperto ufficialmente i battenti solo poche settimane fa, in collaborazione con il Comune. I partecipanti, oltre un centinaio, si sono dati appuntamento in Villa Camperio, da dove poi è partito il corteo. Moltissime, naturalmente, le donne presenti, che però non erano sole: con loro anche moltissimi uomini, volontari, rappresentanti delle istituzioni, intere famiglie e semplici cittadini. A dimostrazione che la violenza di genere è una piaga che riguarda tutti, l’intera comunità, e non solo le donne.

“Mai rimanere in silenzio”

A inizio serata alcune volontarie hanno voluto spiegare il senso della manifestazione, dando lettura di un testo nel quale si è messa in luce la fondamentale importanza di organizzare iniziative simili per non rimanere mai in silenzio. E infatti il corteo è stato scandito dal rumore di fischietti, coperchi e molto altro, con il simbolico obiettivo di rompere quel silenzio di paura o vergogna che ancora oggi segna trsitemente tante storie di violenza.

“Dobbiamo unirci per combattere questa piaga della nostra società . Ogni giorno sono diversi i nomi delle donne che perdono la vita per mano di uomini gelosi, possessivi e autoritari. La violenza sulle donne, è fondamentale ricordare, non è solo fisica, ma è anche verbale e psicologica”.

Le vite spezzate

La manifestazione si è poi conclusa in piazza Paolo VI a San Fiorano. Qui le organizzatrici hanno letto un elenco di nomi e cognomi: persone con un’identità, donne che avevano ancora una vita intera davanti, fatta di sogni e speranze, ma spezzate dalla furia del femminicidio. Dalla violenza di chi, quasi sempre, aveva giurato a queste donne di voler amare e proteggere.