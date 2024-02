In migliaia per il Carnevale di Vimercate

In migliaia in corteo per le vie della città, rigorosamente in maschera.

L'evento organizzato da Pro loco e oratorio

Può considerarsi un vero successo l'edizione 2024 della tradizionale sfilata di carnevale di Vimercate organizzata per il pomeriggio di oggi, sabato 17 febbraio, dalla Pro loco in collaborazione con l'oratorio Cristo Re e l'Amministrazione comunale.

Tutti in corteo dietro ai tri carri

In tantissimi, piccoli e grandi, complice anche la bellissima giornata, stanno partecipando alla sfilata partita da piazza Martiri Vimercatesi con in testa tre carri, due dei quali ispirati in particolare al tema degli uccelli, scelto dalla Diocesi per tutti gli oratori.

Due ali di folla hanno atteso il corteo per le vie del centro e in particolare in piazza Roma, prima dell'arrivo al centro giovanile di via Valcamonica dove è stata fissata la festa finale con la premiazione del carro più bello e delle maschere migliori.

Un organizzazione perfetta grazie all'impegno dei volontari della Pro loco, alla Polizia locale, all'Associazione carabinieri, alla Protezione civile, agli Alpini e all'Avps.

La sfilata