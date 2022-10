In Milano Meda iniziati i lavori di risanamento di due cavalcavia

Hanno preso il via in questi giorni i lavori di risanamento di due cavalcavia sulla Milano Meda, nel tratto compreso tra gli svincoli di Bovisio Masciago e Varedo. I ponti oggetti di manutenzione sono il P2 (cavalcavia di viale Brianza) e il ponte ciclopedonale P5 (cavalcavia di via Monte Tre Croci), ambedue nel Comune di Varedo.

In Milano Meda avviati i lavori di risanamento di due cavalcavia

Entrambi i manufatti, realizzati nell’anno 1969 all’atto della costruzione della “Milano-Meda”, saranno sottoposti ad una manutenzione straordinaria, la quale prevede, lungo le viabilità comunali superiori, operazioni di asportazione massicciata, ripristino soletta, stesa impermeabilizzazione, formazione nuova pavimentazione, posa giunti di dilatazione, sostituzione barriere di sicurezza, previa realizzazione di nuovi cordoli di supporto, posa punti luce, installazione segnaletica verticale e tracciamento di quella orizzontale.

Lungo la viabilità inferiore, cicli di bonifica e recupero di superfici di spalle, pile, solette, travi e ripartitori (eliminazione spessori degradati, trattamenti pulizia, passivazioni armature, stesa nuovi intonaci, applicazione pitture protettive).

Milano Meda, i lavori sul ponte P2

La cantierizzazione complessiva comporta, lungo il tratto comunale di viale Brianza posto sopra al cavalcavia, l’istituzione di sensi unici alternati regolati da semafori, in modo da consentire l’esecuzione delle attività di risanamento previste, evitando di fatto chiusure in orario diurno della Milano-Meda.

Tutte le lavorazioni di ripristino delle superfici poste sotto al manufatto saranno quindi svolte in orario notturno (dalle ore 21.00 della sera alle ore 06.00 del mattino seguente), prevedendo chiusure totali al traffico dei tratti di carreggiata ascendente (verso valle/Como) e discendente (verso monte/Milano) della SP ex SS35, compresi tra gli svincoli n. 7 Varedo e n. 8 Bovisio Masciago, con uscita obbligatoria allo svincolo interdetto e istradamento veicoli su itinerari alternativi di deviazione lungo viabilità comunali.

Ponte P5 (cavalcavia di via Monte Tre Croci)

Si tratta di ponte ciclopedonale interdetto al passaggio dal 2019, a causa di riscontrate criticità in ordine alle condizioni conservative di pavimentazione e barriere. Dopo i previsti lavori di recupero conservativo verrà riaperto a pedoni e ciclisti, riattivando in questo modo un ulteriore itinerario di ricucitura tra le aree verdi del Parco GruBria.

La cantierizzazione prevista sarà la medesima del ponte P2.

Previste chiusure notturne

Sono previste chiusure notturne settimanali nel tratto di “Milano-Meda” interessato.

Il termine dei lavori appena iniziati è previsto nella primavera del 2023.

