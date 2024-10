In mille di corsa con la StraVimercate

In mille per le strade di Vimercate.

E’ stata come al solito un successo l’edizione 2024, la 24esima, della manifestazione podistica non competitiva organizzata ieri, domenica 13 ottobre, dall’assessorato allo Sport del Comune in collaborazione con la Polisportiva Dipo.

Organizzazione perfetta per la StraVimercate grazie ai volontari

Organizzazione perfetta grazie ai tanti volontari schierati (una sessantina lungo il percorso) e alla collaborazione di altre associazioni, tra le quali Avps, Motoclub, Alpini, Associazione Carabinieri, Rv Radio. Suggestivo anche il passaggio dalla Casa famiglia San Giuseppe di Ruginello.

I partecipanti hanno potuto cimentarsi, senza l'assillo del cronometro, sulle distanze di 7, 14, 21, 28 e 30 chilometri. Al termine, le premiazioni nel cortile dell’oratorio alla presenza della vicesindaco Mariasole Mascia.

La festa finale in oratorio