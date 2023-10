In mille... e uno di corsa alla StraVimercate

Più di mille, 1001 per l'esattezza, i partecipanti alla tradizionale manifestazione podistica non competitiva organizzata come ogni anno ad inizio ottobre dalla società sportiva Dipo con l'Amministrazione comunale di Vimercate e la preziosa collaborazione di diverse associazioni e volontari (Avps, Associazione Carabinieri, Alpini, ragazzi dell'oratorio).

Per le strade di Vimercate

Nella mattinata di ieri, domenica 8 ottobre, le strade di Vimercate sono state invase da podisti di ogni età che si sono cimentati lungo i percorsi di 7, 14, 21, 28 e 30 chilometri, con partenza e arrivo all'oratorio di via Valcamonica.

Un'edizione perfettamente riuscita, complici anche le perfette condizioni meteo e la preziosa presenza di ben 60 volontari Da segnalare la premiazione del gruppo più numeroso "Far rumore", che ha partecipato con più di 50 iscritti aggiudicandosi l'ambito Trofeo Cognolato.

Il progetto MuVim

Al traguardo per le premiazioni, oltre alla dirigenza della Dipo, guidata dal presidente Stefano Sala e ai tanti volontari, anche l'assessore Sport, Mariasole Mascia, che per l'occasione ha anche promosso il nuovo progetto MuVim, varato dal Comune con le associazioni Dipo, De Ran Club, Time 4 Run, Athlectic Club e la sezione vimercatese del Cai. Cinque itinerari tracciati, indicati e protetti, di varie lunghezze (dai 5 ai 15 km) e difficoltà che partono tutti dal Parco Sottocasa e si snodano per le vie e le aree verdi della città, pensati proprio per promuovere la pratica sportiva e il benessere.

Gran finale con il tradizionale pranzo del volontariato nel cortile dell'oratorio.