La mostra “La poetica del verde. Boschi e parchi della Brianza” dell’artista e attivista Luigi Christopher Veggetti Kanku, di Meda, sarà ospitata dal 14 maggio al 12 luglio a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno.

In mostra “La poetica del verde. Boschi e parchi della Brianza”

L’evento, promosso dalla Lombardy Green Chemistry Association con il patronato di Regione Lombardia, la sponsorship di Banca di Credito Cooperativo Italiano di Barlassina e il patrocinio di Provincia e Comuni di Barlassina, Cesano Maderno, Desio, Lentate sul Seveso, Meda e Seveso oltre che di numerose realtà locali del mondo economico e cooperativo, fondazioni e associazioni, rappresenta il cuore del progetto Seveso50, dedicato al 50esimo anniversario del disastro ambientale all’Icmesa di Meda.

Il disastro ambientale all’Icmesa di Meda del 1976

Attraverso venti grandi opere, Veggetti Kanku racconta la rinascita della natura nei luoghi colpiti dalla nube tossica di diossina del 1976, con particolare attenzione al Bosco delle Querce, simbolo di rigenerazione ambientale e culturale, in dialogo con la natura idealizzata e decorativa dipinta alle pareti delle sale del Palazzo.

“Ho voluto raccontare l’esito positivo di una storia segnata dal disastro della diossina: la capacità della natura di rigenerarsi, anche grazie all’impegno di una comunità di cui faccio parte. Mi interessava restituire la bellezza di ciò che abbiamo vicino e che spesso non sappiamo più vedere, qualcosa che è sotto i nostri occhi, ma che non riconosciamo più. Da un evento traumatico può nascere una consapevolezza nuova, come un fiore”, afferma l’artista.

L’artista, noto per il suo impegno socio-ambientale, intreccia arte, scienza e sostenibilità e mediazione culturale. La mostra si inserisce in un percorso multidisciplinare, Seveso50, che coinvolge scuole, cittadini e istituzioni e promuove una nuova consapevolezza ambientale valorizzando il dialogo tra memoria storica, innovazione e partecipazione civica. Un’occasione per riflettere sul rapporto tra uomo, territorio e futuro sostenibile.