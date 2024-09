Dal 30 settembre a Cesano Maderno sarà attivo Cportal, la nuova piattaforma digitale per la presentazione telematica delle domande di intervento edilizio.

In Municipio attivato lo Sportello digitale per le pratiche edilizie

L'annuncio è dell'Amministrazione comunale.

“L’attivazione della piattaforma online per la presentazione delle domande è un passaggio importante nel più ampio percorso di digitalizzazione che sta interessando tutto il nostro Ente - spiega il sindaco Gianpiero Bocca - Il portale ci consente di allinearci con le esigenze e le richieste del mondo produttivo e professionale, facilitando e ottimizzando la gestione delle procedure. Contestualmente, nella consapevolezza dell’importanza dell’Edilizia, la nostra Amministrazione prosegue nel potenziamento dell’organico del settore per poter gestire adeguatamente le attività e i servizi. Insieme alla nuova strumentazione tecnologica, l’impiego di nuove professionalità rivestirà un ruolo determinante”.

Istanze a qualsiasi ora, in qualsiasi luogo, da qualsiasi device

La nuova modalità online consente di presentare qualsiasi istanza, a qualsiasi ora, in qualsiasi luogo, da qualsiasi device.

"Con Cportal puntiamo ad agevolare le attività dei professionisti del settore, garantendo l’adeguamento alla normativa in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione - commenta l'assessore Massimiliano Bevacqua, delegato a Urbanistica, Programmazione territoriale, Rigenerazione urbana ed Edilizia privata - La nuova piattaforma gestionale on line ha come obiettivi principali quelli di snellire e velocizzare l’iter delle pratiche edilizie, migliorando i processi di protocollazione, ottimizzando la gestione complessiva della procedura di trasmissione telematica delle pratiche da parte di professionisti, imprese e cittadini, e contribuendo alla dematerializzazione dell’archivio cartaceo comunale rendendone più rapida ed intuitiva la consultazione”.

Il nuovo portale sarà l’unico punto di accesso

Il Comune si adegua quindi agli standard qualitativi più elevati per la gestione delle pratiche edilizie, dotandosi di uno strumento digitale innovativo e grazie al quale l’iter amministrativo sarà più veloce e sarà ottimizzata la gestione complessiva delle procedure di trasmissione telematica da parte dei professionisti, delle imprese e dei cittadini. Il nuovo portale sarà l’unico punto di accesso per la presentazione delle domande e quindi, con l’entrata in funzione del Cportal, dal 30 settembre 2024, le domande presentate in modo difforme saranno improcedibili e verranno respinte.