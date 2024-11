In occasione del 25 novembre una "Camminata di luce" e un interessante incontro in Auditorium

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne tante inziative anche a Ornago, organizzate dall'Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’associazione Libere Sinergie e la Biblioteca Comunale Mario Luzi.

Da domani, sabato 23 novembre e fino a sabato 30 novembre verrà allestita, presso i locali della Biblioteca Comunale Mario Luzi di Ornago, una mostra dal titolo “Com’eri Vestita?”, una mostra per contrastare la colpevolizzazione delle donne vittime di violenza di genere. Gli orari di apertura coincidono con gli stessi della biblioteca. È prevista un’inaugurazione per sabato 23 novembre alle ore 17:30 e con il supporto dell’associazione Libere Sinergie ci saranno momenti di lettura e riflessione.

Lunedì 25 Novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, sono previste due iniziative: alle ore 17:45 vi sarà un ritrovo presso l’acquedotto di Via Aldo Moro. L'Amministrazione comunale invita i cittadini a portare una torcia o una lanterna per poter partecipare alla “Camminata di Luce”, un percorso a piedi, che partirà alle ore 18:00, per le vie del paese, fino ad arrivare all’Anfiteatro in via Carlo Porta. Seguirà un momento di riflessione in cui verrà ricordata la concittadina, vittima di femminicidio, Antonia Stanghellini.

Alle ore 20:45 presso l’Auditorium di Via Carlo Porta si terrà una serata, declinata sulla prevenzione della violenza di genere, tenuta dalla giornalista Laura Marinaro che è anche l’autrice, insieme a Roberta Bruzzone del libro “Narcisismo Mortale”.

L’iniziativa dal titolo “Narcisismo Mortale: Giulia Tramontano e Giulia Cecchettin – Due lati del Narcisismo” si focalizza sui comportamenti manipolatori che portano l’uomo ad uccidere e prevede il racconto sul palco della vicenda di Giulia Tramontano, Giulia Cecchettin e di tutte le donne che sono legate alla mente del narcisista.