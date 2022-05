In occasione della "Giornata mondiale del vivere insieme in pace" Vimercate sposa la campagna "MotivArte"

La città aderisce alla campagna nazionale con manifesti di sensibilizzazione affissi per le strade cittadine.

Giornata mondiale del vivere insieme in pace: Vimercate sposa la campagna "MotivArte"

La Giornata abbraccia e sostiene il principio che la pace non è solo assenza di conflitto, ma un processo partecipativo positivo e dinamico che incoraggia il dialogo e il superamento dei conflitti nella comprensione reciproca.

Per questa occasione Vimercate aderisce alla campagna motivazionale “MotivArte – l’arte scende in strada”: per tre settimane manifesti pubblicitari affissi nelle vie e nelle piazze della città lanciano slogan per aiutarci ad essere più comprensivi e limitare i conflitti. Le opere sono realizzate gratuitamente da Enrica Mannari, artista e autrice che ha ideato la campagna #MotivArte.

"Con le scelte quotidiane ognuno può fare la differenza"

"La comunicazione e l'arte devono essere uno strumento per raccontare la rivoluzione gentile, perché è con le scelte quotidiane di ognuno di noi che possiamo fare la differenza - dice l'assessora alla Promozione della Città Elena Lah che ha voluto l'iniziativa a Vimercate - provare a disinnescare invece di attaccare, trovare il proprio equilibrio come priorità sono strumenti per rendere la convivenza umana più serena, soprattutto quando scelte più grandi di noi dimostrano il contrario."