Caldo torrido con temperature che hanno superato i 35 gradi, ma per i ricoverati al sesto piano dell’ospedale di Desio l’impianto di climatizzazione non funziona. Proteste da parte dei pazienti, molti anziani, e dei loro famigliari, increduli di fronte al disservizio.

In Ortopedia l’impianto di climatizzazione non funziona, problemi per i ricoverati

«Abbiamo avuto la necessità di ricoverare la nostra mamma per un intervento urgente - afferma la parente di una signora anziana - Quando l’hanno sistemata nel reparto di Ortopedia, ci siamo accorti che non c’era l’aria condizionata. E per di più nel periodo (quello attorno a Ferragosto) tra i più caldi di sempre, quest’anno in modo particolare. Vi assicuro che l’ambiente è ai limiti del disumano, nonostante l’impegno e l’attenzione degli infermieri, che sono i primi a loro volta a subire la situazione».

I familiari hanno chiesto spiegazioni, hanno cercato di capire se si trattava di una situazione momentanea e se ci potesse essere un rimedio.

«Ci hanno detto che è un problema che sussiste da anni, che è un problema di impianto, che quando fa troppo caldo si blocca - rimarca la parente - E allora io dico: se la cosa è nota, perché non anticipare il problema? Che ne so, spostando i pazienti in un altro reparto… o fornendo delle macchine provvisorie nelle varie camere».

Con il caldo eccezionale, e con la mamma ricoverata per più giorni, durante i periodi di visita ha potuto constatare di persona la gravità delle condizioni in cui si sono trovati i malati ricoverati. Una vera e propria sofferenza per chi è già provato dall’età e dalla malattia.

«Ci sono state scene che non mi aspettavo di vedere in un ospedale pubblico nel 2023 - fa presente - Anziani disperati impossibilitati ad alzarsi dal letto e completamente sudati, finestre aperte (e siamo al sesto piano. Dov’è la sicurezza? - domanda - Ho visto addirittura un paziente denudarsi… Insomma, non mi si dica che questa è una situazione tollerabile. E non si parli di Desio come di un ospedale di eccellenza, per favore. Ripeto, è una questione di buon senso e nessuna responsabilità hanno gli inservienti: anche a loro va garantito un ambiente di lavoro dignitoso».

L’auspicio è che «che si ponga rimedio a una situazione di assoluta emergenza».

"Il guasto è stato riparato"

La direzione generale dell’Asst Brianza, di cui il Pio XI fa parte, interpellata sull’accaduto, spiega: «Abbiamo avuto un’avaria nella cabina dell’impianto tecnologico, che abbiamo dovuto ripristinare, con problemi che hanno riguardato anche l’impianto di condizionamento in alcuni ambienti, come è successo in Ortopedia. Ora, però, il guasto è stato riparato».