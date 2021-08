In ospedale a Carate è in allestimento una nuova TAC

E’ arrivata la nuova TAC di Carate, destinata all’attività radiodiagnostica del presidio ospedaliero. In questi giorni è in via di allestimento.

Nuova TAC all'ospedale a Carate, dopo l'allestimento la formazione del personale

Successivamente, prima dell’utilizzo a pieno regime della macchina, sarà avviata la formazione del personale impegnato e il collaudo tecnologico della TAC. Si tratta di una apparecchiatura a 128 strati che assicura prestazioni al massimo livello e che si affianca ad una apparecchiatura radiodiagnostica già in attività.

Macchina ad altissima tecnologia

Dispone di una tecnologia assolutamente affidabile - fanno sapere da Asst Brianza. Consente, inoltre, l’acquisizione delle immagini diagnostiche con una risoluzione di maggiore qualità rispetto all’attuale apparecchiatura e con tempi più veloci e rapidi di indagine. La nuova strumentazione, poi, permette la copertura di distretti, come quello cardiaco, ad oggi non prevista. Da ricordare, inoltre, che la 128 strati, dispone di sistemi automatici per il controllo e la riduzione del dosaggio di radiazioni, a salvaguardia del paziente.

Opere di adeguamento impiantistico

La necessità di disporre di una apparecchiatura tecnologicamente più avanzata, con caratteristiche differenti rispetto a quella attuale, ha comportato opere di adeguamento elettrico e impiantistico dello spazio che ospita la nuova TAC. L’investimento è stato di oltre 550.000 euro.