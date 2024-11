In ospedale a Carate inaugurata la panchina rossa con il numero antiviolenza

In ospedale a Carate Brianza una panchina rossa, con il «1522» ben in evidenza, per rammentare il numero di telefono gratuito, attivo 24 ore su 24, che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

La panchina realizzata con Avo Carate

Questa mattina, lunedì 25 novembre - Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - la Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale cittadino con la preziosa collaborazione di Avo Carate, ha inaugurato una panchina rossa collocata davanti all’ingresso principale del presidio ospedaliero.

Sarà inoltre disponibile, sul sito aziendale dell’Asst della Brianza, un video dimostrativo del segnale di richiesta di aiuto simulato dal personale del reparto per sostenere e incoraggiare le donne vittime di violenza a chiedere aiuto.

A fianco delle donne