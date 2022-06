Ha preso il via in questi giorni l'ambulatorio di Geriatria dell'ospedale di Desio, afferente alla struttura di Medicina diretta da Michele Bombelli.

In Ospedale a Desio nasce l'ambulatorio geriatrico

Al momento sono tre i giovani specialisti che ci lavorano - Marianna Gregorio, Valeria Buttò e Cesare Antonucci - ma nelle prossime settimane si dovrebbe aggiungere al gruppo anche un quarto medico. L'ambulatorio al momento si occupa esclusivamente delle valutazioni geriatriche per ottenere il certificato di invalidità ma in prospettiva, grazie ad una stretta collaborazione con la struttura di Neurologia del nosocomio, verranno valutati in ambulatorio anche i casi di demenza senile.

Il geriatra cura la persona nel suo insieme

“La geriatria – dicono convinti i tre specialisti che lavorano nell'ambulatorio - è una specialità che si occupa non solo di curare le malattie degli anziani, ma anche di conoscere e capire le componenti

sociali, psicologiche e assistenziali correlate all’invecchiamento. Ciò significa – aggiungono - che il geriatra cura la persona nel suo insieme (biologicamente, psicologicamente e socialmente), con lo scopo di ritardare il declino funzionale e mentale, preservare l’autosufficienza e migliorare la qualità di vita”.

In Medicina a Desio l’età media dei pazienti ricoverati è molto elevata: la degenza interessa perlopiù ultrasettantacinquenni, con un giusto equilibrio tra maschi e femmine.